На Волині знову запровадять обмеження споживання електричної потужності
Сьогодні, 14:14
Із 17:00 до 22:00 у середу, 24 квітня, на Волині будуть діяти графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі трьох черг.
Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
ГОП застосовують для юридичних споживачів на виконання розпорядження головного диспетчера НЕК «Укренерго».
«Наразі в об’єднаній енергосистемі Україні фіксують дефіцит. Закликаємо всіх споживачів не вмикати енергоємні прилади в години пікового навантаження», - зазначили в обленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.
ГОП застосовують для юридичних споживачів на виконання розпорядження головного диспетчера НЕК «Укренерго».
«Наразі в об’єднаній енергосистемі Україні фіксують дефіцит. Закликаємо всіх споживачів не вмикати енергоємні прилади в години пікового навантаження», - зазначили в обленерго.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
Розмитнення авто в «Дії»: законопроєкт пройшов перше читання
Сьогодні, 14:35
На Волині знову запровадять обмеження споживання електричної потужності
Сьогодні, 14:14
В Україні випав «рудий» дощ
Сьогодні, 13:56
Закон про мобілізацію: які зміни будуть з 18 травня. ІНФОГРАФІКА
Сьогодні, 13:25
Посмертну нагороду снайпера з Волині отримала його родина
Сьогодні, 13:18