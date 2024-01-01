На Волині знову запровадять обмеження споживання електричної потужності

На Волині знову запровадять обмеження споживання електричної потужності
Із 17:00 до 22:00 у середу, 24 квітня, на Волині будуть діяти графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі трьох черг.

Про це у телеграмі повідомляє Волиньобленерго.

ГОП застосовують для юридичних споживачів на виконання розпорядження головного диспетчера НЕК «Укренерго».

«Наразі в об’єднаній енергосистемі Україні фіксують дефіцит. Закликаємо всіх споживачів не вмикати енергоємні прилади в години пікового навантаження», - зазначили в обленерго.

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Теги: електроенергія, Волинь
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