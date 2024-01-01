На Волині сьогодні діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності

На Волині у вівторок, 23 квітня, з 18:00 до 22:00 діятимуть(ГОП) в обсязі трьох черг.Про це у телеграмі повідомило Волиньобленерго.«Наголошуємо, ГОП – це не графіки відключень і до населення вони не застосовуються. ГОП – обмежувальний захід, що впроваджується для підприємств, якщо в енергосистемі виникає загроза порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності», - йдеться у повідомленні.Рішення про запровадження графіків ухвалює НЕК «Укренерго» і доводить до обов’язкового виконання оператору системи розподілу.Отримавши відповідне розпорядження, у «Волиньобленерго» індивідуально повідомляють юридичних споживачів, які залучені до цих графіків, про величину обмеження споживання електричної потужності.«Наразі енергетична система потребує підтримки і допомоги. Просимо також побутових споживачів раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години: вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 18:00 до 22:00», - закликають енергетики.