На Волині сьогодні діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності

На Волині сьогодні діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності
На Волині у вівторок, 23 квітня, з 18:00 до 22:00 діятимуть графіки обмеження споживання електричної потужності (ГОП) в обсязі трьох черг.

Про це у телеграмі повідомило Волиньобленерго.

«Наголошуємо, ГОП – це не графіки відключень і до населення вони не застосовуються. ГОП – обмежувальний захід, що впроваджується для підприємств, якщо в енергосистемі виникає загроза порушення балансу між виробництвом і споживанням електричної потужності», - йдеться у повідомленні.

Рішення про запровадження графіків ухвалює НЕК «Укренерго» і доводить до обов’язкового виконання оператору системи розподілу.

Отримавши відповідне розпорядження, у «Волиньобленерго» індивідуально повідомляють юридичних споживачів, які залучені до цих графіків, про величину обмеження споживання електричної потужності.

«Наразі енергетична система потребує підтримки і допомоги. Просимо також побутових споживачів раціонально використовувати енергоємні прилади в пікові години: вранці з 7:00 до 10:00 і ввечері з 18:00 до 22:00», - закликають енергетики.

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Теги: електроенергія, Волинь
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