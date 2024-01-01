На Харківщині під час обстрілу постраждала волинська волонтерка

На Харківщині під час обстрілу постраждала волинська волонтерка
Волонтерка, депутатка Нововолинської міськради Яна Никитюк потрапила під ворожий обстріл на Куп’янському напрямку, коли доставляла допомогу військовим.

Про це у фейсбуці повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

Волонтерка з Нововолинська Яна Никитюк, депутатка міської ради потрапила під ворожий обстріл, коли доставляла допомогу військовим на Куп’янському напрямку. Яна отримала тілесні ушкодження. Їй надали медичну допомогу, зараз її стан задовільний. Волонтерка повертається додому.

«Від усієї Нововолинської громади, від себе особисто бажаю Яні швидкого одужання. Дякую за мужність. Волонтерство – важка та небезпечна робота. Ворог підступний і не обирає мішені, не розмежовує військових і цивільних. Впевнений, що всі злочинці будуть покарані», - зазначив Карпус.

Тим часом Яна Никитюк подякувала медикам-янголам, які її рятували. «Дякую солдатику з 14 бригади, який швидко доставив мене у шпиталь, де зашили дірку від осколка... Дякую харківській лікарці-офтальмологу, яка оглянула нас усіх. Дякую своїм колегам-волонтерам, які поруч зі мною, які не розгубилися і все зробили як потрібно. Повірте, що кожен з нас за ці роки був готовий до будь яких ситуацій. Дякую усім, хто був в молитві. Дякую Богу, що жива... Не зупиняємося, це – перерва на оновлення», - зазначила волонтерка.


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Теги: волонтери, Волинь
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