Під Луцьком врятували чоловіка, який погрожував скоїти самогубство

Поблизу Луцька рятувальники зняли з димової труби котельні чоловіка, який погрожував стрибнути униз.Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.Сьогодні, 23 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що поблизу Луцька чоловік 1981 р.н. перебуває на димовій трубі котельні і погрожує стрибнути вниз.За викликом до місця події спрямували чергові варти рятувальників 1 та 25 державної пожежно-рятувальних частин та працівників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.До чоловіка у люльці автодрабини підійнялися рятувальник та поліцейський, який вів переговори. Крім того, з даху будівлі поблизу з потерпілим намагалися встановити контакт психологи ДСНС.Зрештою поліцейський умовиввідмовитися від своїх намірів, чоловіка помістили у люльку автодрабини й спустили на землю.Об 11:57 операція з порятунку людини успішно завершилася.Обставини події з'ясовуються.