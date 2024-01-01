Під Луцьком врятували чоловіка, який погрожував скоїти самогубство

Під Луцьком врятували чоловіка, який погрожував скоїти самогубство
Поблизу Луцька рятувальники зняли з димової труби котельні чоловіка, який погрожував стрибнути униз.

Про це у фейсбуці інформує ГУ ДСНС Волині.

Сьогодні, 23 квітня, на лінію 101 надійшло повідомлення від працівників поліції про те, що поблизу Луцька чоловік 1981 р.н. перебуває на димовій трубі котельні і погрожує стрибнути вниз.

За викликом до місця події спрямували чергові варти рятувальників 1 та 25 державної пожежно-рятувальних частин та працівників оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС області.

До чоловіка у люльці автодрабини підійнялися рятувальник та поліцейський, який вів переговори. Крім того, з даху будівлі поблизу з потерпілим намагалися встановити контакт психологи ДСНС.

Зрештою поліцейський умовив потенційного самогубцю відмовитися від своїх намірів, чоловіка помістили у люльку автодрабини й спустили на землю.

Об 11:57 операція з порятунку людини успішно завершилася.

Обставини події з'ясовуються.


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Теги: самогубство, Волинь
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