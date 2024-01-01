На Волині виявили повішеного чоловіка
Сьогодні, 18:20
У селі Заячиці Локачинської громади на Волині у господарській споруді виявили повішеним чоловіка.
Про це пише інформагентство Волинські новини.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо вчинення чоловіком самогубства.
Чоловіку було 60 років, він місцевий житель. Родичі виявили його тіло у господарській споруді за місцем проживання.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
Ознак насильницької смерті не виявлено.
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Про це пише інформагентство Волинські новини.
Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо вчинення чоловіком самогубства.
Чоловіку було 60 років, він місцевий житель. Родичі виявили його тіло у господарській споруді за місцем проживання.
Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.
Ознак насильницької смерті не виявлено.
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