На Волині виявили повішеного чоловіка

На Волині виявили повішеного чоловіка
У селі Заячиці Локачинської громади на Волині у господарській споруді виявили повішеним чоловіка.

Про це пише інформагентство Волинські новини.

Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо вчинення чоловіком самогубства.

Чоловіку було 60 років, він місцевий житель. Родичі виявили його тіло у господарській споруді за місцем проживання.

Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.

Ознак насильницької смерті не виявлено.

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Теги: смерть, Волинь
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