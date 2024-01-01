На Волині виявили повішеного чоловіка





Про це пише інформагентство



Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодо вчинення чоловіком самогубства.



Чоловіку було 60 років, він місцевий житель. Родичі виявили його тіло у господарській споруді за місцем проживання.



Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.



Ознак насильницької смерті не виявлено.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У селі Заячиці Локачинської громади на Волині у господарській споруді виявили повішеним чоловіка.Про це пише інформагентство Волинські новини Як розповіли у пресслужбі ГУНП у Волинській області, до правоохоронних органів надходило повідомлення щодоЧоловіку було 60 років, він місцевий житель. Родичі виявили його тіло у господарській споруді за місцем проживання.Тіло направили на судово-медичну експертизу. Відомості відповідним чином зареєстровані.Ознак насильницької смерті не виявлено.

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