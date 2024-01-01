Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн
Сьогодні, 18:35
Перед судом у Володимирі на Волині постав львів’янин, який за хабар намагався потрапити до Польщі.
Про це пише Інсайдер медіа з посиланням на вирок суду.
Власне, 11 грудня 2023 року о 14:15, аби безперешкодно виїхати через «Устилуг», обвинувачений запропонував 3000 грн начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби.
Обвинувачений свою вину визнав та просив суворо його не карати.
Отож, суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 25 500 гривень.
Арешт, накладений на 3000 грн, скасували.
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Про це пише Інсайдер медіа з посиланням на вирок суду.
Власне, 11 грудня 2023 року о 14:15, аби безперешкодно виїхати через «Устилуг», обвинувачений запропонував 3000 грн начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби.
Обвинувачений свою вину визнав та просив суворо його не карати.
Отож, суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 25 500 гривень.
Арешт, накладений на 3000 грн, скасували.
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