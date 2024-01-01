Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн

намагався потрапити до Польщі.



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Власне, 11 грудня 2023 року о 14:15, аби безперешкодно виїхати через «Устилуг», обвинувачений запропонував 3000 грн начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби.



Обвинувачений свою вину визнав та просив суворо його не карати.



Отож, суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 25 500 гривень.



Арешт, накладений на 3000 грн, скасували.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Перед судом у Володимирі на Волині постав львів’янин, який за хабарПро це пише Інсайдер медіа з посиланням на вирок суду.Власне, 11 грудня 2023 року о 14:15, аби безперешкодно виїхати через «Устилуг», обвинувачений запропонував 3000 грн начальнику 3 групи інспекторів прикордонного контролю відділення інспекторів прикордонної служби.Обвинувачений свою вину визнав та просив суворо його не карати.Отож, суд визнав чоловіка винним та оштрафував на 25 500 гривень.Арешт, накладений на 3000 грн, скасували.

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