У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями

В обласному центрі Волині завтра, 4 квітня, відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями:Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.У четвер, 4 квітня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування трьох військовослужбовців:Макогона Євгенія Олександровича (22.09.1984 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.Кравченка Антона Володимировича (05.01.1988 року народження), який був призваний на військову службу тапід час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.Козлюка Сергія Юрійовича (12.02.1978 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації тапід час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.