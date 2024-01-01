У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
Сьогодні, 18:43
В обласному центрі Волині завтра, 4 квітня, відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями: Євгенієм Макогоном, Антоном Кравченком і Сергієм Козлюком.
Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
У четвер, 4 квітня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування трьох військовослужбовців:
Макогона Євгенія Олександровича (22.09.1984 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Кравченка Антона Володимировича (05.01.1988 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.
Козлюка Сергія Юрійовича (12.02.1978 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та помер 30 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
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Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.
У четвер, 4 квітня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування трьох військовослужбовців:
Макогона Євгенія Олександровича (22.09.1984 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.
Кравченка Антона Володимировича (05.01.1988 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.
Козлюка Сергія Юрійовича (12.02.1978 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та помер 30 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.
Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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