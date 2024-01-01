У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями

У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
В обласному центрі Волині завтра, 4 квітня, відбудеться прощання з трьома військовослужбовцями: Євгенієм Макогоном, Антоном Кравченком і Сергієм Козлюком.

Про це повідомляє управління інформаційної роботи Луцької міської ради.

У четвер, 4 квітня, об 11:00 у кафедральному соборі Святої Трійці у Луцьку відбудеться відспівування трьох військовослужбовців:

Макогона Євгенія Олександровича (22.09.1984 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Роботине Запорізької області.

Кравченка Антона Володимировича (05.01.1988 року народження), який був призваний на військову службу та загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання біля населеного пункту Роботине Запорізької області.

Козлюка Сергія Юрійовича (12.02.1978 року народження), який був призваний на військову службу по мобілізації та помер 30 березня під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Діброва Луганської області.

Поховають Героїв у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Героям!» - зазначили в управлінні інформаційної роботи міської ради.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Помер найстаріший чоловік на Землі
Сьогодні, 19:12
У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
Сьогодні, 18:43
Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн
Сьогодні, 18:35
На Волині виявили повішеного чоловіка
Сьогодні, 18:20
Воїна з Волині посмертно нагородив головнокомандувач ЗСУ
Сьогодні, 18:10
Схожі новини
Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині Попрощалися із Героєм Тарасом Пришляком із Волині
Сьогодні, 15:07
Війна обірвала життя волинянина Олександра Горотя Війна обірвала життя волинянина Олександра Горотя
Сьогодні, 14:04
Обірвалося життя Героя Сергія Мухи з Волині Обірвалося життя Героя Сергія Мухи з Волині
02 квітень, 14:09
Знову втрати: на війні полягли два Герої з Луцька Знову втрати: на війні полягли два Герої з Луцька
01 квітень, 16:29
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Помер найстаріший чоловік на Землі
Сьогодні, 19:12
 0
На Волині триває посівна кампанія: яким буде урожай 2024
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
Сьогодні, 18:43
 0
Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн
Сьогодні, 18:35
 0
На Волині виявили повішеного чоловіка
Сьогодні, 18:20
 0
Медіа
відео
1/8