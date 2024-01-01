Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня





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Луцьк



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.



Область



Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 квітня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

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