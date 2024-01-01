Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 4 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.

Луцьк

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 1-3° тепла, вдень 11-13° тепла.

Область

Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-5° тепла, вдень 9-14° тепла.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Погода, Луцьк, Волинь
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не здали позицій і не зробили кроку назад», – екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ про волинську «сотку»
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня
Сьогодні, 20:00
Помер найстаріший чоловік на Землі
Сьогодні, 19:12
У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
Сьогодні, 18:43
Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
Пил із Сахари на Волині: чи не роздута тема Пил із Сахари на Волині: чи не роздута тема
Сьогодні, 12:16
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 3 квітня
02 квітень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 2 квітня
01 квітень, 20:00
Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших Цьогорічний березень на Волині увійшов до трійки найтепліших
01 квітень, 17:49
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Не здали позицій і не зробили кроку назад», – екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ про волинську «сотку»
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Помер найстаріший чоловік на Землі
Сьогодні, 19:12
 0
На Волині триває посівна кампанія: яким буде урожай 2024
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8