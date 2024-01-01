Помер найстаріший чоловік на Землі
Сьогодні, 19:12
У Венесуелі помер найстаріший у світі чоловік — Хуан Вісенте Перес Мора, якому було 114 років.
Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Венесуелець був офіційно визнаний найстарішим чоловіком у світі і занесений до Книги рекордів Гіннеса.
Він народився у місті Ель-Кобре 27 травня 1909 року. Працював фермером і шерифом.
Перес Мора — батько 11 дітей. На момент потрапляння до Книги у 2022 році він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.
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Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.
Венесуелець був офіційно визнаний найстарішим чоловіком у світі і занесений до Книги рекордів Гіннеса.
Він народився у місті Ель-Кобре 27 травня 1909 року. Працював фермером і шерифом.
Перес Мора — батько 11 дітей. На момент потрапляння до Книги у 2022 році він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.
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