Помер найстаріший чоловік на Землі

Помер найстаріший чоловік на Землі
У Венесуелі помер найстаріший у світі чоловік — Хуан Вісенте Перес Мора, якому було 114 років.

Про це у телеграмі повідомляє Український інформаційний центр.

Венесуелець був офіційно визнаний найстарішим чоловіком у світі і занесений до Книги рекордів Гіннеса.

Він народився у місті Ель-Кобре 27 травня 1909 року. Працював фермером і шерифом.

Перес Мора — батько 11 дітей. На момент потрапляння до Книги у 2022 році він мав 41 онука, 18 правнуків і 12 праправнуків.

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Теги: люди, світ
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