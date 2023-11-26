«Не здали позицій і не зробили кроку назад», – екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ про волинську «сотку»

«Не здали позицій і не зробили кроку назад», – екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ про волинську «сотку»
Колишній командувач об'єднаних сил Збройних Сил України Сергій Наєв відреагував на переформатування 100 окремої бригади Сил територіальної оборони.

Про це генерал-лейтенант написав на своїй сторінці в телеграмі.

"Для 100 окремої бригади територіальної оборони настав час ставати ще потужнішими. Відтепер це 100 окрема механізована бригада. За час свого існування Волинська бригада територіальної оборони пройшла достойний бойовий шлях. Воїнів та командний склад цієї бригади знаю особисто. До початку квітня 2023 року разом боронили Північний напрямок", - йдеться в дописі.

Також військовик зазначив, що у квітні 2023 року бригада приступила до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку.

"За понад рік перебування на сході України підрозділи 100 бригади успішно виконували і виконують бойові завдання на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.
За цей час вони не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. «Сотка» лишається «соткою» і продовжує впевнено перемагати.
Слава Україні!" - підсумував Сергій Наєв.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, 100 ОБрТрО Волині, війна, 100 ОМБр
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський бренд Ukrainian Spirit підкорює світ
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Не здали позицій і не зробили кроку назад», – екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ про волинську «сотку»
Сьогодні, 20:35
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня
Сьогодні, 20:00
Помер найстаріший чоловік на Землі
Сьогодні, 19:12
У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
Сьогодні, 18:43
Львів’янин на Волині намагався підкупити прикордонників за 3 тис грн
Сьогодні, 18:35
Схожі новини
Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО Волинські «ворони» нищать техніку російських окупантів дронами від Стернерка. ВІДЕО
13 лютий, 23:17
Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам Волинські тероборонівці оголосили збір на «подарунки» окупантам
10 лютий, 05:28
«Гуцулка Ксеня» годує тероборонівців з Волині. ВІДЕО «Гуцулка Ксеня» годує тероборонівців з Волині. ВІДЕО
03 січень, 08:25
Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО Волинські воїни показали, як «насипають» окупантам на Луганщині. ВІДЕО
26 листопад, 2023, 19:33
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
«Не здали позицій і не зробили кроку назад», – екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ про волинську «сотку»
Сьогодні, 20:35
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 4 квітня
Сьогодні, 20:00
 0
Помер найстаріший чоловік на Землі
Сьогодні, 19:12
 0
На Волині триває посівна кампанія: яким буде урожай 2024
Сьогодні, 19:00
 0
У Луцьку завтра прощатимуться із трьома Героями
Сьогодні, 18:43
 0
Медіа
відео
1/8