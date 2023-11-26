«Не здали позицій і не зробили кроку назад», – екскомандувач Об'єднаних сил ЗСУ про волинську «сотку»

Колишній командувач об'єднаних сил Збройних Сил Українивідреагував на переформатування 100 окремої бригади Сил територіальної оборони.Про це генерал-лейтенант написав на своїй сторінці в телеграмі."Для 100 окремої бригади територіальної оборони настав час ставати ще потужнішими. Відтепер це 100 окрема механізована бригада. За час свого існування Волинська бригада територіальної оборони пройшла достойний бойовий шлях. Воїнів та командний склад цієї бригади знаю особисто. До початку квітня 2023 року разом боронили Північний напрямок", - йдеться в дописі.Також військовик зазначив, що у квітні 2023 року бригада приступила до виконання бойових завдань на Лиманському напрямку."За понад рік перебування на сході України підрозділи 100 бригади успішно виконували і виконують бойові завдання на Бахмутському, Куп’янському, Сіверському та Лиманському напрямках.За цей час вони не здали жодної позиції і не зробили жодного кроку назад. «Сотка» лишається «соткою» і продовжує впевнено перемагати.Слава Україні!" - підсумував Сергій Наєв.