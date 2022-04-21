На Волині попрощалися із загиблою на війні Героїнею Надією Войцишин. ВІДЕО

Надією Войцишин. Віддати їй шану прийшли сотні жителів міста Любомль, де нині мешкає родина Надії.



У Любомль, що за 20 кілометрів від польсько-українського кордону, Надія Войцишин переїхала з Попасної Луганської області на початку російсько-української війни у 2014-му році. Про це Мілентина Машковська.



Зі слів вчительки, дівчина жила в рідні в Любомлі, та і закінчувала школу.



"Вона прийшла до нас в 10 клас. Видно було, що це дівчина надзвичайно цілеспрямована. Вона приїхала зі сходу, з Луганської області, але в неї така українська мова була чиста, що нам всім треба було повчитися. Ми звикли до слів "Слава Україні! Героям слава". Це була героїня до мозку костей", — сказала волинянка.



Кортеж із тілом захисниці проїхав центральною вулицею міста до будинку, де оселилися її мати з батьком.



Евакуювалися її батьки із Попасної два роки тому, коли місто стало зоною активних бойових дій. Надію зустріли її батьки, родичі та знайомі.



Вчителька Надії Ірина Козачук розповіла, що військова вийшла заміж під час повномасштабної війни.



"Дуже раділа, коли вона розмістила фото, на яких стало зрозуміло, що вона знайшла свою половинку. Такі щасливі завжди були, радісні. І було так тепло і радісно на серці, що вона тепер має свою родину, тому що батьки її залишалися довгий час там в Попасній", — говорить освітянка.



Захисниця пішла до Збройних Сил України ще до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Життя офіцерки обірвалося 28 березня 2024 року на Запоріжжі.



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Надія померла у 26 років, дослужилася до звання капітана. З чоловіком познайомилася на службі, гучного весілля не робили, бо вирішили перенести святкування на час, коли Україна переможе, розповіла університетська подруга Юлія Барбарук.



"Вони два роки тому одружилися, розписалися, але не встигли зіграти весілля. Мріяла про це і казала, ось ми, хай-но вже закінчиться війна, відсвяткуємо пишне, гарне весілля в українському стилі. Навіть придбала собі сукню вишиту, дуже гарну. Ми нею пишаємося як особистістю, як людиною, як подругою", — сказала дівчина.



Після служби в храмі траурна процесія вирушила до центральної площі міста. Там відбулася громадянська панахида. Надія Войцишин спочиватиме на Любомльському кладовищі.



У Любомльській міській громаді 3, 4 та 5 квітня оголосили днями жалоби з метою вшанування пам’яті загиблої бійчині Надії Войцишин.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 3 квітня на Волині попрощалися з 26-річною військовослужбовицею. Віддати їй шану прийшли сотні жителів міста Любомль, де нині мешкає родина Надії.У Любомль, що за 20 кілометрів від польсько-українського кордону, Надія Войцишин переїхала з Попасної Луганської області на початку російсько-української війни у 2014-му році. Про це Суспільному розповіла її вчителькаЗі слів вчительки, дівчина жила в рідні в Любомлі, та і закінчувала школу."Вона прийшла до нас в 10 клас. Видно було, що це дівчина надзвичайно цілеспрямована. Вона приїхала зі сходу, з Луганської області, але в неї така українська мова була чиста, що нам всім треба було повчитися. Ми звикли до слів "Слава Україні! Героям слава". Це була героїня до мозку костей", — сказала волинянка.Кортеж із тілом захисниці проїхав центральною вулицею міста до будинку, де оселилися її мати з батьком.Евакуювалися її батьки із Попасної два роки тому, коли місто стало зоною активних бойових дій. Надію зустріли її батьки, родичі та знайомі.Вчителька Надії Ірина Козачук розповіла, що військова вийшла заміж під час повномасштабної війни."Дуже раділа, коли вона розмістила фото, на яких стало зрозуміло, що вона знайшла свою половинку. Такі щасливі завжди були, радісні. І було так тепло і радісно на серці, що вона тепер має свою родину, тому що батьки її залишалися довгий час там в Попасній", — говорить освітянка.Захисниця пішла до Збройних Сил України ще до повномасштабного вторгнення російських окупаційних військ. Життя офіцерки обірвалося 28 березня 2024 року на Запоріжжі.Надія померла у 26 років, дослужилася до звання капітана. З чоловіком познайомилася на службі, гучного весілля не робили, бо вирішили перенести святкування на час, коли Україна переможе, розповіла університетська подруга Юлія Барбарук."Вони два роки тому одружилися, розписалися, але не встигли зіграти весілля. Мріяла про це і казала, ось ми, хай-но вже закінчиться війна, відсвяткуємо пишне, гарне весілля в українському стилі. Навіть придбала собі сукню вишиту, дуже гарну. Ми нею пишаємося як особистістю, як людиною, як подругою", — сказала дівчина.Після служби в храмі траурна процесія вирушила до центральної площі міста. Там відбулася громадянська панахида. Надія Войцишин спочиватиме на Любомльському кладовищі.У Любомльській міській громаді 3, 4 та 5 квітня оголосили днями жалоби з метою вшанування пам’яті загиблої бійчині Надії Войцишин.

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