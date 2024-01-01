На фронті обірвалося життя лучанина Антона Кравченка

На фронті обірвалося життя лучанина Антона Кравченка
У бою із російськими загарбниками неподалік села Роботине на Запоріжжі загинув Антон Кравченко з Луцька.

Про це у телеграмі повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

«На жаль, маємо ще одну втрату. Лучанин Кравченко Антон Володимирович, 05.01.1988 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду заступника командира бойової машини - навідника оператора 3 механізованого відділення 3 механізованого взводу 1 механізованої роти 3 механізованого батальйону», - зазначив міський голова.

Молодший сержант Кравченко Антон Володимирович загинув 26 липня 2023 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України біля населеного пункту Роботине Запорізької області.

«Щирі співчуття рідним та близьким. Вічна пам’ять, честь та шана Герою!» - додав Поліщук

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Теги: загиблі, війна
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