Росія перекинула у Крим танковий батальйон і готується до оборони, – партизани
Сьогодні, 17:00
Росія готується до оборони в окупованому Криму і перекинула до Євпаторії близько 31 танк.
Про це пише Українська правда з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.
"Останнім часом простежується цікава тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму. Так, за нашою інформацією, в Євпаторію, не так давно, прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що танковий батальйон перекинуто на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.
28 березня стало відомо, що росіяни у тимчасово-окупованому Севастополі готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп.
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Про це пише Українська правда з посиланням на партизанський рух "АТЕШ" в Telegram.
"Останнім часом простежується цікава тенденція щодо накопичення броньованої техніки в Криму. Так, за нашою інформацією, в Євпаторію, не так давно, прибуло близько 31-го танка, що говорить нам про перекидання цілого танкового батальйону", - йдеться в повідомленні.
Повідомляється, що танковий батальйон перекинуто на територію Криму в рамках посилення кримського угруповання.
28 березня стало відомо, що росіяни у тимчасово-окупованому Севастополі готуються до відбиття атак українських диверсійно-розвідувальних груп.
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