Головний генерал США: чутки про можливість наступу росії - перебільшені

Головний генерал США: чутки про можливість наступу росії - перебільшені
Голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал США Чарльз Браун вважає, що побоювання щодо імовірного масштабного весняного наступу російських окупантів на Україну можуть бути перебільшеними.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defence One.

Браун у розмові з виданням знову закликав до швидкого ухвалення оборонної допомоги Україні з боку США. Він допускає, що ЗСУ зіткнуться з продовженням російського артилерійського обстрілу в осяжному майбутньому.

Разом з тим він висловив сумніви щодо спроможності РФ організувати новий великий наступ на Україну.

"Я не знаю, чи зможуть росіяни здійснити великий наступ. Я маю на увазі, якщо ви подивитеся на... що сталося протягом... минулого року, росіяни фактично кинули багато можливостей і особового складу, систем озброєння та транспортних засобів, щоб отримати те, що вони отримали", - сказав головний генерал США.

В цьому контексті Браун вказав на значні втрати, які російські загарбники зазнали при таких кампаніях.

"І, як я б сказав, це майже м’ясорубка", - зазначив американський генерал.

Він також озвучив думку журналістам, що ризик ескалації з боку Росії у її широкомасштабній військовій агресії проти України "не такий високий, як, можливо, був на початку".

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський в інтерв'ю CBS News розповів, що станом на зараз ситуацію на фронті вдалося стабілізувати після зимового загострення. Глава держави зазначив, що Росія, ймовірно, готує новий наступ, який може відбутися наприкінці травня або в червні.

За словами Головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, у разі ворожого наступу Харків стане для росіян "фатальним містом".

Додамо, що сьогодні начальник харківського гарнізону, бригадний генерал юстиції Сергій Мельник (генерал Марсель) запевнив, що поки не слід очікувати нового наступу на Харків, оскільки у росіян немає для цього сил і засобів.

Зауважимо, нещодавно російські ЗМІ поширили інформацію про підготовку до прихованої мобілізації для "оточення Харкова". Водночас мер міста Ігор Терехов назвав це черговою ворожою ІПСО.

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Теги: війна, росія
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