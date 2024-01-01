У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців

У рамках програми із будівництва житла для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні у Ковелі на Волині розпочато будівництво нової багатоповерхівки.Цей проєкт фінансується Європейським Союзом та підтримується Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). До Програми увійшли також міста Чернівці, Дубно, Львів, Житомир і Макарів, повідомляє Ковельська міськрада.З початком повномасштабного російського вторгнення Ковель гостинно прийняв велику кількість людей, яким довелось залишити домівки. Ціль проєкту –Зокрема, йдеться про будівництво енергоефективного багатоквартирного будинку на основі сучасних технологій та європейських стандартів на 70 квартир, призначених для проживання близько 210 осіб.Нині будівництво знаходиться на початковій стадії: проведено підготовчі роботи, а також залито фундаментну плиту.Завершення будівельних робіт заплановане на кінець 2024 року.