У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців

У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців
У рамках програми із будівництва житла для ВПО та відновлення звільнених міст в Україні у Ковелі на Волині розпочато будівництво нової багатоповерхівки.

Цей проєкт фінансується Європейським Союзом та підтримується Північною екологічною фінансовою корпорацією (NEFCO). До Програми увійшли також міста Чернівці, Дубно, Львів, Житомир і Макарів, повідомляє Ковельська міськрада.
У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців

З початком повномасштабного російського вторгнення Ковель гостинно прийняв велику кількість людей, яким довелось залишити домівки. Ціль проєкту – допомога в наданні їм житла.

Зокрема, йдеться про будівництво енергоефективного багатоквартирного будинку на основі сучасних технологій та європейських стандартів на 70 квартир, призначених для проживання близько 210 осіб.
У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців

Нині будівництво знаходиться на початковій стадії: проведено підготовчі роботи, а також залито фундаментну плиту.
У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців

Завершення будівельних робіт заплановане на кінець 2024 року.

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Теги: переселенці, Волинь
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