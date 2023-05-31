Зсуви ґрунту зруйнували дороги на Закарпатті
Сьогодні, 18:15
У кількох населених пунктах Рахівського району на Закарпатті сталися зсуви ґрунту, руйнувань зазнали лісові дороги та автошлях державного значення.
Про це у телеграмі повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.
«Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту “Драгобрат», - зазначив посадовець.
З його слів, руйнувань зазнали лісові дороги та автодорога державного значення Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів.
Спеціалісти встановлюють масштаби пошкоджень. Відповідні служби працюють на місцях. Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає.
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Про це у телеграмі повідомив очільник Закарпатської ОВА Віктор Микита.
«Руйнування природного характеру трапилися в селах Лазещина, Ділове та селищі Ясіня. Зокрема, повторний зсув зафіксували в Карпатському біосферному заповіднику неподалік курорту “Драгобрат», - зазначив посадовець.
З його слів, руйнувань зазнали лісові дороги та автодорога державного значення Н-09 Мукачево-Рахів-Івано-Франківськ-Львів.
Спеціалісти встановлюють масштаби пошкоджень. Відповідні служби працюють на місцях. Загрози життю і здоров’ю місцевих мешканців немає.
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