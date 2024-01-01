Бійці з волинської бригади знищили ворожі ЗРК: з’явилося відео
Сьогодні, 18:31
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вибухово знищили ворожі зенітно-ракетні комплекси.
Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон знищили ЗРК Тор, потім пролітаючи поруч, помітили ще один і уразили його», - зазначили автори каналу, які опублікували відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.
«Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон знищили ЗРК Тор, потім пролітаючи поруч, помітили ще один і уразили його», - зазначили автори каналу, які опублікували відео.
Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.
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