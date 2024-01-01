Бійці з волинської бригади знищили ворожі ЗРК: з’явилося відео

Бійці з волинської бригади знищили ворожі ЗРК: з’явилося відео
Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вибухово знищили ворожі зенітно-ракетні комплекси.

Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.

«Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон знищили ЗРК Тор, потім пролітаючи поруч, помітили ще один і уразили його», - зазначили автори каналу, які опублікували відео.



Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: 14 бригада, Володимир, наближають перемогу
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Резонансне затримання пенсіонера у Луцьку: що кажуть патрульні, а що сам чоловік
«Замінування» шкіл у Луцьку: російський слід чи розваги учнів
Як змінилася вартість квартир у луцьких новобудовах у 2024 році
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Петиція до Зеленського про обмеження онлайн-казино зібрала потрібні голоси
Сьогодні, 19:12
Волинянин примудрився поцупити електрику на пів мільйона
Сьогодні, 18:50
Бійці з волинської бригади знищили ворожі ЗРК: з’явилося відео
Сьогодні, 18:31
Зсуви ґрунту зруйнували дороги на Закарпатті
Сьогодні, 18:15
У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців
Сьогодні, 17:59
Схожі новини
Волинські воїни влаштували окупантам ефектне фаєршоу Волинські воїни влаштували окупантам ефектне фаєршоу
25 березень, 12:10
Як капелани допомагають князівській бригаді з Волині Як капелани допомагають князівській бригаді з Волині
22 березень, 17:11
Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео Воїни з волинської бригади знищують ворожу техніку: ефектне відео
18 березень, 11:07
Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1» Волинські воїни знищили ракетний комплекс «Бук-М1»
13 березень, 13:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Петиція до Зеленського про обмеження онлайн-казино зібрала потрібні голоси
Сьогодні, 19:12
 0
Волинянин примудрився поцупити електрику на пів мільйона
Сьогодні, 18:50
 0
Бійці з волинської бригади знищили ворожі ЗРК: з’явилося відео
Сьогодні, 18:31
 0
Зсуви ґрунту зруйнували дороги на Закарпатті
Сьогодні, 18:15
 0
У Ковелі зводять багатоповерхівку для переселенців
Сьогодні, 17:59
 0
Медіа
відео
1/8