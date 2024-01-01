Бійці з волинської бригади знищили ворожі ЗРК: з’явилося відео





Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.



«Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон знищили ЗРК Тор, потім пролітаючи поруч, помітили ще один і уразили його», - зазначили автори каналу, які опублікували відео.







Нагадаємо, у Волинській бригаді розповіли про перші бої на кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Військовослужбовці волинської 14-ї окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого вибухово знищили ворожі зенітно-ракетні комплекси.Про це повідомляє телеграмканал Оперативний ЗСУ.«Воїни 14 ОМБр ударної групи Харон знищили ЗРК Тор, потім пролітаючи поруч, помітили ще один і уразили його», - зазначили автори каналу, які опублікували відео.Нагадаємо, у Волинській бригадіна кордоні з Білоруссю, звідки наступали російські війська.

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