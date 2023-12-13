Петиція до Зеленського про обмеження онлайн-казино зібрала потрібні голоси
Сьогодні, 19:12
Петиція про обмеження роботи онлайн-казино на сайті ОП зібрала необхідні для розгляду президентом Володимиром Зеленським 25 тисяч підписів.
Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Петиція авторства військового 59 бригади Павла Петриченка зібрала підписи за лічені години. У ній президента просять внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стан забороняє доступ до онлайн-казино для військовослужбовців, забороняє рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, забороняє благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку, а військовим частинам — приймати допомогу від учасників цього ринку.
Петриченко в петиції зазначає, що для багатьох військових азартні ігри стають єдиним способом справитися зі стресом, а тому швидко викликають залежність і призводять до величезних боргів.
ЗМІ з посиланням на дані Нацбанку писала, що за час війни онлайн-казино масштабувалися до величезних розмірів. Тільки у 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень — це понад 12 мільярдів на місяць.
Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на «лудоманію» (гральна залежність).
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Про це повідомляє в телеграмі Український інформаційний центр.
Петиція авторства військового 59 бригади Павла Петриченка зібрала підписи за лічені години. У ній президента просять внести до парламенту законопроєкт, який на час воєнного стан забороняє доступ до онлайн-казино для військовослужбовців, забороняє рекламу азартних ігор з використанням символіки ЗСУ, забороняє благодійним фондам співпрацювати з учасниками грального ринку, а військовим частинам — приймати допомогу від учасників цього ринку.
Петриченко в петиції зазначає, що для багатьох військових азартні ігри стають єдиним способом справитися зі стресом, а тому швидко викликають залежність і призводять до величезних боргів.
ЗМІ з посиланням на дані Нацбанку писала, що за час війни онлайн-казино масштабувалися до величезних розмірів. Тільки у 2023 році українці щодня витрачали в онлайн-казино майже 400 мільйонів гривень — це понад 12 мільярдів на місяць.
Під удар цієї індустрії найчастіше потрапляють військові, які потім страждають на «лудоманію» (гральна залежність).
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