Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 березня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22° тепла.



Область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 17-22° тепла.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 30 березня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 20-22° тепла.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 7-12 м/с, вранці та вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 4-9° тепла, вдень 17-22° тепла.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію