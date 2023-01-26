Волинські футзалістки зайняли друге місце на Кубку України





Змагання відбулися у м.Києві, - повідомили на сторінці факультету фізичної культури, спорту та здоров'я.



У фінальному поєдинку волинянки поступилися команді Українського державного університету імені М. П. Драгоманова з рахунком 0:3.



Варто зазначити, що цьогоріч волинянки повторили свій результат. Минулого року команда з Луцька також посіла 2 місце.



Збірна команда ВНУ, що виступала на першості, складалася з футзалісток ЖФК «Легіон-Університет» та футболісток володимирського «Ладомира». Колектив очолив тренер «Легіону» Дмитро Голоскоков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Збірна команда Волинського національного університету імені Лесі Українки зайняла 2 місце в Кубку України з футзалу серед жіночих команд закладів вищої освіти.Змагання відбулися у м.Києві, - повідомили на сторінці факультету фізичної культури, спорту та здоров'я.У фінальному поєдинку волинянки поступилися команді Українського державного університету імені М. П. Драгоманова з рахунком 0:3.Варто зазначити, що цьогоріч волинянки повторили свій результат. Минулого року команда з Луцька також посіла 2 місце.Збірна команда ВНУ, що виступала на першості, складалася з футзалісток ЖФК «Легіон-Університет» та футболісток володимирського «Ладомира». Колектив очолив тренер «Легіону» Дмитро Голоскоков.

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