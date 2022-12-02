Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка

З глибоким сумом та болем повідомляємо, що Волинь втратила ще одного Героя.Офіційно підтвердили загибель рожищанина, 1973 року народження, котрий вважався безвісти зниклим, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.Командир стрілецького відділення 100-ої окремої бригади територіальної оборони, котрий піднявся на боротьбу з ворогом у перший день повномасштабного вторгнення, загинув 30 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області.Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.