Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка

Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка
З глибоким сумом та болем повідомляємо, що Волинь втратила ще одного Героя.

Офіційно підтвердили загибель рожищанина Володимира Войтюка, 1973 року народження, котрий вважався безвісти зниклим, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

Командир стрілецького відділення 100-ої окремої бригади територіальної оборони Володимир Володимирович Войтюк, котрий піднявся на боротьбу з ворогом у перший день повномасштабного вторгнення, загинув 30 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області.

Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.

Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Луцьк, Рожище, смерть, загибель, війна, тероборона
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