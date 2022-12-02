Вважався зниклим безвісти 2 місяці: підтвердили загибель воїна з Волині Володимира Войтюка
Сьогодні, 21:57
З глибоким сумом та болем повідомляємо, що Волинь втратила ще одного Героя.
Офіційно підтвердили загибель рожищанина Володимира Войтюка, 1973 року народження, котрий вважався безвісти зниклим, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Командир стрілецького відділення 100-ої окремої бригади територіальної оборони Володимир Володимирович Войтюк, котрий піднявся на боротьбу з ворогом у перший день повномасштабного вторгнення, загинув 30 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Офіційно підтвердили загибель рожищанина Володимира Войтюка, 1973 року народження, котрий вважався безвісти зниклим, - йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
Командир стрілецького відділення 100-ої окремої бригади територіальної оборони Володимир Володимирович Войтюк, котрий піднявся на боротьбу з ворогом у перший день повномасштабного вторгнення, загинув 30 січня 2024 року в районі населеного пункту Новодарівка Пологівського району Запорізької області.
Висловлюємо щирі співчуття родині, сумуємо та розділяємо біль від цієї невиправної втрати.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій.
Про дату та час поховання Героя повідомлять пізніше.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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