На Запоріжжі загинув воїн з Волині Василь Кульпа

Війна продовжує свої криваві жнива. На фронті загинув військовослужбовець з Волині.Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.26 березня 2024 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області загинув стрілець - помічник гранатометника 117-ої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ, 1976 року народження, з Козина.30 березня, громада прощатиметься з Героєм-земляком.В 13:00 годині зустрічатимемо траурну процесію у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де відспівають загиблого Василя Кульпу.А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Козин, де знайде свій останній спочинок.Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організаційКолектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.