На Запоріжжі загинув воїн з Волині Василь Кульпа

На Запоріжжі загинув воїн з Волині Василь Кульпа
Війна продовжує свої криваві жнива. На фронті загинув військовослужбовець з Волині.

Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.

26 березня 2024 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області загинув стрілець - помічник гранатометника 117-ої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ Василь Петрович Кульпа, 1976 року народження, з Козина.

30 березня, громада прощатиметься з Героєм-земляком.

В 13:00 годині зустрічатимемо траурну процесію у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.

Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де відспівають загиблого Василя Кульпу.

А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Козин, де знайде свій останній спочинок.

Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.

Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій

Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.

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Теги: Волинь, Луцьк, Рожище, смерть, загибель
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