На Запоріжжі загинув воїн з Волині Василь Кульпа
Сьогодні, 20:35
Війна продовжує свої криваві жнива. На фронті загинув військовослужбовець з Волині.
Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
26 березня 2024 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області загинув стрілець - помічник гранатометника 117-ої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ Василь Петрович Кульпа, 1976 року народження, з Козина.
30 березня, громада прощатиметься з Героєм-земляком.
В 13:00 годині зустрічатимемо траурну процесію у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де відспівають загиблого Василя Кульпу.
А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Козин, де знайде свій останній спочинок.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
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Про це йдеться на сайті Рожищенської міської ради.
26 березня 2024 року поблизу населеного пункту Вербове Запорізької області загинув стрілець - помічник гранатометника 117-ої окремої механізованої бригади сухопутних військ ЗСУ Василь Петрович Кульпа, 1976 року народження, з Козина.
30 березня, громада прощатиметься з Героєм-земляком.
В 13:00 годині зустрічатимемо траурну процесію у центрі Рожища. Біля пам'ятного знака Борцям за волю та незалежність України відбудеться громадська панахида.
Опісля траурний кортеж рухатиметься до храму Архістратига Михаїла у Рожищі, де відспівають загиблого Василя Кульпу.
А далі Герой востаннє повернеться у рідне село Козин, де знайде свій останній спочинок.
Траур за загиблим Героєм триватиме з 29 до 31 березня 2024 року включно.
Протягом цих днів у Рожищенській громаді мають бути приспущені Державні Прапори України на адміністративних будинках місцевих органів державної влади й органів місцевого самоврядування, державних і комунальних підприємств, установ і організацій
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним та близьким загиблого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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