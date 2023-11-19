Колишній очільник РНБО Данілов стане послом України в Молдові





Зеленський підтвердив, що погодив призначення Данілова. За його словами, екссекретар РНБО казав йому, що далі бачить свою роботу на Україну саме так, - пише



«Для нас Молдова — надзвичайно важлива держава і з точки зору безпекових викликів у регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії», — сказав президент.



Раніше співрозмовник NV сказав, що Зеленський запропонував Данілову стати послом у Молдові, тому що це «стратегічно важливий і гарячий напрямок».



29 березня Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка, який обіймав посаду з 2020 року.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні в п’ятницю, 29 березня, заявив, що колишній секретар РНБО Олексій Данілов вирушить послом України в Молдову.Зеленський підтвердив, що погодив призначення Данілова. За його словами, екссекретар РНБО казав йому, що далі бачить свою роботу на Україну саме так, - пише NV. «Для нас Молдова — надзвичайно важлива держава і з точки зору безпекових викликів у регіоні, і з точки зору нашої двосторонньої взаємодії», — сказав президент.Раніше співрозмовник NV сказав, що Зеленський запропонував Данілову стати послом у Молдові, тому що це «стратегічно важливий і гарячий напрямок».29 березня Зеленський звільнив посла України в Молдові Марка Шевченка, який обіймав посаду з 2020 року.

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