30 березня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Сьогодні день народження святкує голова осередку молодіжної громадської організації інвалідів із вадами зору «Генерація успішної дії» Віталій Ткачук.
Вітаємо також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо миру, здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
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Вітаємо також сьогоднішніх іменинників – чоловіків, які носять імена Олексій, Макар.
Зичимо миру, здоров’я, добра, достатку.
Для Волині 30 березня пам’ятне тим, що саме цього дня у селі Підгайці (тепер Луцького району) народилася польська письменниця й актриса Габріеля Запольська.
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