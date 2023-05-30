З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату





Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня, - пише



Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.



"Підвищення відбулося, як ми і обіцяли. З 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють", – повідомив очільник уряду.



Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.



Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.



Раніше у ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і наскільки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні від 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона складає 7100 грн. Буде — 8000 грн.Про це заявив прем’єр-міністрпід час засідання уряду 29 березня, - пише ТСН Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати."Підвищення відбулося, як ми і обіцяли. З 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють", – повідомив очільник уряду.Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.Раніше у ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і наскільки.

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