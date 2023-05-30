З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату

З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату
В Україні від 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона складає 7100 грн. Буде — 8000 грн.

Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня, - пише ТСН.

Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.

"Підвищення відбулося, як ми і обіцяли. З 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють", – повідомив очільник уряду.

Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.

Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.

Раніше у ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і наскільки.

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Теги: зарплата, мінімалка, гроші
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