З 1 квітня в Україні підвищать мінімальну зарплату
Сьогодні, 01:15
В Україні від 1 квітня підвищується мінімальна зарплата. Зараз вона складає 7100 грн. Буде — 8000 грн.
Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня, - пише ТСН.
Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.
"Підвищення відбулося, як ми і обіцяли. З 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють", – повідомив очільник уряду.
Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.
Раніше у ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і наскільки.
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Про це заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду 29 березня, - пише ТСН.
Прем’єр також повідомив, що пенсійні виплати за березень проведені в повному обсязі. Більш ніж 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.
"Підвищення відбулося, як ми і обіцяли. З 1 квітня будемо збільшувати виплати пенсіонерів, які працюють", – повідомив очільник уряду.
Загалом за березень виплачено пенсій на 62 млрд грн.
Нагадаємо, у Пенсійному фонді повідомили про порядок перерахунку пенсій пенсіонерам, які працюють.
Раніше у ПФУ пояснили, кому в Україні підвищать пенсії і наскільки.
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