Ветеран з Волині скористався урядовою програмою і розвиває бізнес

Михайло Роговенко, який уже десять років веде свій бізнес у Володимирі, скористався урядовою ветеранською програмою.



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Михайло – підприємець з 18-річним досвідом. Деякий час із товаришем займався постачанням на замовлення матеріалів з Польщі в Україну, а понад десять років тому чоловік заснував у Володимирі власне підприємство «ЕкоБуд». Специфіку роботи не змінив, а дещо переформатував. Оскільки мав напрацьовану базу перевірених виробників якісних металочерепиці, металопрофілів, то вирішив розвиватися у цьому напрямку й не лише реалізовувати готові матеріали для дахів, а повністю забезпечувати замовників усім необхідним для покрівельних робіт, так би мовити, пропонувати покупцеві усе від захисної плівки до коньків і відливів. Тож придбав верстати для порізу та згинання листового металу, обладнав усім необхідним виробничий цех і закипіла робота.



Та, на жаль, через війну, довелося Михайлові делегувати свої обов’язки колезі Оксані, менеджерці зі збуту, яка замінила керівника, коли той став на захист Батьківщини.



У 2014 році чоловік поповнив ряди воїнів 51-ї бригади й був серед тих, хто пройшов пекло війни. Про цей період чоловік розповідає мало. Його історію розказує колега Оксана:«Михайло потрапив в Іловайський котел. Зник. Тож ми, як і де могли, шукали його. Два тижні був у російському полоні. Опісля знову відстоював кордони України. Отримав поранення…».



У перший же день повномасштабного вторгнення Михайло, уже на той час батько трьох дітей, не зміг лишатися вдома, коли ворог так знавісніло нападав на нашу країну, тож не став очікувати повістки – добровольцем долучився до лав 14-ї окремої механізованої бригади. Разом із побратимами пів року воював на найгарячіших напрямках фронту. Воїн отримав поранення у бою під Соледаром Донецької області. Далі було лікування, реабілітація. А згодом – повернення до цивільного життя й улюбленої роботи, а ще – зосередження на волонтерстві задля наближення Перемоги.



Грант на розвиток справи

Михайло Роговенко – скористався грантовою програмою для учасників бойових дій у рамках програми «єРобота». Чоловік узяв кошти для розвитку свого бізнесу, за які купив навантажувача, також найняв на роботу водія.



«Я розумію усі ризики, пов’язані з війною, але мій напрямок діяльності і загалом наша продукція користується попитом, тож продовжую робити те, чому присвятив значну частину життя. Також завдяки бізнесу маю можливість підтримувати економіку країни, надаю робочі місця», – каже Михайло.



Чоловік розповідає, що про цю грантову пропозицію дізнався від колеги-підприємця, який має свій бізнес неподалік «ЕкоБуд». Зацікавився, став читати про умови отримання гранту. А тоді узявся писати бізнес-план, де обґрунтував необхідність придбання нової техніки задля розвитку своєї діяльності. Захистив його. Отримав фінансування.



Це не перший грант, який на розвиток своєї справи узяв Михайло. Три роки тому він як учасник бойових дій скористався пропозицією від Міжнародної організації міграції та отримав кошти на обладнання для обробки металу. Чоловік розповідає, що коли йому особисто довелося стати за верстат, пізнати усі етапи робочого процесу і його тонкощі, то зрозумів: щоб виконувати ширший спектр замовлень, необхідні нові верстати, тож таким чином знайшов можливість їх придбати.



Маючи за плечима уже певний досвід щодо роботи з грантами, торік влітку підприємець, звернувшись до Володимирської філії обласного центру зайнятості, у рамках гранту «Власна справа» взяв кошти на обладнання, що пришвидшить виконання деяких етапів роботи, та працевлаштував одного працівника. А цьогоріч отримав грант як ветеран.



Перспективи

Колектив підприємства «ЕкоБуд» складається з керівника, менеджерки зі збуту, майстра з обробки металу та водія навантажувача. Для них якраз розпочинається гаряча пора, адже з початком весни й до пізньої осені – сезон будівельних та ремонтних робіт, отож починають сипатися замовлення.



Покрівельні матеріали підприємство реалізовує здебільшого на теренах Володимирського району, хоча не обмежуються цією територією, й час від часу доставляє товар і в інші куточки країни – ось зараз якраз готують продукцію, яку відправлятимуть у Київ. Їхніми замовниками є як підприємства, так і окремі власники будівель чи майстри, які спеціалізуються на ремонтно-будівельних роботах.



Підприємець бачить перспективи розвитку своєї справи, уже знає, у якому напрямку хотів би далі рухатися, тож не виключає, що можливо в майбутньому знову скористається котроюсь із грантових пропозицій. Тим більше, що має підтримку сім’ї – дружини Ольги та трьох дітей – донечки й синів. До речі, батькову любов до цього ремесла розділяє 15-річний Арсен, який цікавиться роботою верстатів, а п’ятирічний Маркіян любить дивитися фото будинків і зокрема дахів й каже, що буде в майбутньому будівельником.



Як ветеранам отримати грант на створення або розвиток бізнесу

Як розповіла начальниця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Володимирської філії Волинського обласного центру зайнятості Людмила Пась, торік у рамках програми «єРобота» уряд надав можливість ветеранам та членам їхніх сімей, а також людям з інвалідністю внаслідок війни отримати гранти від держави на створення або розвиток бізнесу.



Розмір гранту для членів сім’ї – від 250 до 500 тисяч гривень, залежно від того, скільки робочих місць планує створити роботодавець. Якщо одне, то може отримати грошову допомогу до 250 тисяч гривень, якщо два, то від 250 до 500 тисяч гривень. Такі ж умови й для учасників бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни, однак вони можуть узяти й більшу суму – до мільйона гривень. Тоді програма покриває 70 відсотків вартості проєкту, а решта – кошти підприємця. Крім того, отримувач гранту повинен створити чотири робочі місця, два з яких мають зайняти учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни. Робочі місця потрібно буде створити протягом шести місяців з моменту отримання грантових коштів. Також необхідно підписати контракт з працівниками мінімум на два роки. А загалом отримувач гранту повинен займатися бізнесом не менше трьох років та сплачувати податки. Саме зі сплачених податків та зборів кошти повертаються державі.



Людмила Іванівна зазначає, що ті, хто беруть грант від 500 тисяч гривень, мають бути зареєстровані як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців. Заявка подається через портал «Дія». До неї варто додати бізнес-план згідно з представленим зразком. «Це найголовніше, що має продумати грантоотримувач. Він повинен чітко сформулювати, чим хоче займатися, на що має потратити кошти, навіть варто продумати, з ким планує співпрацювати, щоб закупити обладнання», – каже Людмила Пась.



Після перевірки документів, кредитної історії та оцінки бізнес-плану, майбутній підприємець має пройти онлайн співбесіду з фахівцями обласного центру зайнятості, а вже за її результатами ухвалюється рішення про надання гранту. Такі кошти надаються на придбання меблів, обладнання, транспортних засобів – у стовідсотковому розмірі, на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення – 50, на закупівлю птиці, бджіл, саджанців, товарів і послуг – 70, на оренду обладнання – 30, на оренду земельної ділянки, яка буде використовуватися в комерційних цілях, – 25 відсотків.



Людмила Іванівна зазначає, що отримати консультацію та детальне роз’яснення щодо цієї грантової програми можна, звернувшись у кабінет №13 місцевої філії центру зайнятості.



Тож, якщо ви учасник бойових дій або дружина чи чоловік воїна, людина з інвалідністю внаслідок війни, і горите ідеєю заснувати власну справу чи прагнете масштабувати свій уже діючий бізнес та шукаєте на це кошти, то можете скористатися грантовими програмами, як це зробив підприємець Михайло Роговенко, адже, як каже чоловік, щоб досягати успіху, потрібно не боятися ризикувати й пробувати робити щось нове.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нововолинець, учасник бойових дій, який уже десять років веде свій бізнес у Володимирі, скористався урядовою ветеранською програмою.Про це пише "Слово правди" Михайло – підприємець з 18-річним досвідом. Деякий час із товаришем займався постачанням на замовлення матеріалів з Польщі в Україну, а понад десять років тому чоловік заснував у Володимирі власне підприємство «ЕкоБуд». Специфіку роботи не змінив, а дещо переформатував. Оскільки мав напрацьовану базу перевірених виробників якісних металочерепиці, металопрофілів, то вирішив розвиватися у цьому напрямку й не лише реалізовувати готові матеріали для дахів, а повністю забезпечувати замовників усім необхідним для покрівельних робіт, так би мовити, пропонувати покупцеві усе від захисної плівки до коньків і відливів. Тож придбав верстати для порізу та згинання листового металу, обладнав усім необхідним виробничий цех і закипіла робота.Та, на жаль, через війну, довелося Михайлові делегувати свої обов’язки колезі Оксані, менеджерці зі збуту, яка замінила керівника, коли той став на захист Батьківщини.У 2014 році чоловік поповнив ряди воїнів 51-ї бригади й був серед тих, хто пройшов пекло війни. Про цей період чоловік розповідає мало. Його історію розказує колега Оксана:«Михайло потрапив в Іловайський котел. Зник. Тож ми, як і де могли, шукали його. Два тижні був у російському полоні. Опісля знову відстоював кордони України. Отримав поранення…».У перший же день повномасштабного вторгнення Михайло, уже на той час батько трьох дітей, не зміг лишатися вдома, коли ворог так знавісніло нападав на нашу країну, тож не став очікувати повістки – добровольцем долучився до лав 14-ї окремої механізованої бригади. Разом із побратимами пів року воював на найгарячіших напрямках фронту. Воїн отримав поранення у бою під Соледаром Донецької області. Далі було лікування, реабілітація. А згодом – повернення до цивільного життя й улюбленої роботи, а ще – зосередження на волонтерстві задля наближення Перемоги.Михайло Роговенко – скористався грантовою програмою для учасників бойових дій у рамках програми «єРобота». Чоловік узяв кошти для розвитку свого бізнесу, за які купив навантажувача, також найняв на роботу водія.«Я розумію усі ризики, пов’язані з війною, але мій напрямок діяльності і загалом наша продукція користується попитом, тож продовжую робити те, чому присвятив значну частину життя. Також завдяки бізнесу маю можливість підтримувати економіку країни, надаю робочі місця», – каже Михайло.Чоловік розповідає, що про цю грантову пропозицію дізнався від колеги-підприємця, який має свій бізнес неподалік «ЕкоБуд». Зацікавився, став читати про умови отримання гранту. А тоді узявся писати бізнес-план, де обґрунтував необхідність придбання нової техніки задля розвитку своєї діяльності. Захистив його. Отримав фінансування.Це не перший грант, який на розвиток своєї справи узяв Михайло. Три роки тому він як учасник бойових дій скористався пропозицією від Міжнародної організації міграції та отримав кошти на обладнання для обробки металу. Чоловік розповідає, що коли йому особисто довелося стати за верстат, пізнати усі етапи робочого процесу і його тонкощі, то зрозумів: щоб виконувати ширший спектр замовлень, необхідні нові верстати, тож таким чином знайшов можливість їх придбати.Маючи за плечима уже певний досвід щодо роботи з грантами, торік влітку підприємець, звернувшись до Володимирської філії обласного центру зайнятості, у рамках гранту «Власна справа» взяв кошти на обладнання, що пришвидшить виконання деяких етапів роботи, та працевлаштував одного працівника. А цьогоріч отримав грант як ветеран.Колектив підприємства «ЕкоБуд» складається з керівника, менеджерки зі збуту, майстра з обробки металу та водія навантажувача. Для них якраз розпочинається гаряча пора, адже з початком весни й до пізньої осені – сезон будівельних та ремонтних робіт, отож починають сипатися замовлення.Покрівельні матеріали підприємство реалізовує здебільшого на теренах Володимирського району, хоча не обмежуються цією територією, й час від часу доставляє товар і в інші куточки країни – ось зараз якраз готують продукцію, яку відправлятимуть у Київ. Їхніми замовниками є як підприємства, так і окремі власники будівель чи майстри, які спеціалізуються на ремонтно-будівельних роботах.Підприємець бачить перспективи розвитку своєї справи, уже знає, у якому напрямку хотів би далі рухатися, тож не виключає, що можливо в майбутньому знову скористається котроюсь із грантових пропозицій. Тим більше, що має підтримку сім’ї – дружини Ольги та трьох дітей – донечки й синів. До речі, батькову любов до цього ремесла розділяє 15-річний Арсен, який цікавиться роботою верстатів, а п’ятирічний Маркіян любить дивитися фото будинків і зокрема дахів й каже, що буде в майбутньому будівельником.Як ветеранам отримати грант на створення або розвиток бізнесуЯк розповіла начальниця відділу рекрутингу та взаємодії з роботодавцями Володимирської філії Волинського обласного центру зайнятості Людмила Пась, торік у рамках програми «єРобота» уряд надав можливість ветеранам та членам їхніх сімей, а також людям з інвалідністю внаслідок війни отримати гранти від держави на створення або розвиток бізнесу.Розмір гранту для членів сім’ї – від 250 до 500 тисяч гривень, залежно від того, скільки робочих місць планує створити роботодавець. Якщо одне, то може отримати грошову допомогу до 250 тисяч гривень, якщо два, то від 250 до 500 тисяч гривень. Такі ж умови й для учасників бойових дій або людей з інвалідністю внаслідок війни, однак вони можуть узяти й більшу суму – до мільйона гривень. Тоді програма покриває 70 відсотків вартості проєкту, а решта – кошти підприємця. Крім того, отримувач гранту повинен створити чотири робочі місця, два з яких мають зайняти учасники бойових дій або люди з інвалідністю внаслідок війни. Робочі місця потрібно буде створити протягом шести місяців з моменту отримання грантових коштів. Також необхідно підписати контракт з працівниками мінімум на два роки. А загалом отримувач гранту повинен займатися бізнесом не менше трьох років та сплачувати податки. Саме зі сплачених податків та зборів кошти повертаються державі.Людмила Іванівна зазначає, що ті, хто беруть грант від 500 тисяч гривень, мають бути зареєстровані як фізична особа-підприємець не менше 36 місяців. Заявка подається через портал «Дія». До неї варто додати бізнес-план згідно з представленим зразком. «Це найголовніше, що має продумати грантоотримувач. Він повинен чітко сформулювати, чим хоче займатися, на що має потратити кошти, навіть варто продумати, з ким планує співпрацювати, щоб закупити обладнання», – каже Людмила Пась.Після перевірки документів, кредитної історії та оцінки бізнес-плану, майбутній підприємець має пройти онлайн співбесіду з фахівцями обласного центру зайнятості, а вже за її результатами ухвалюється рішення про надання гранту. Такі кошти надаються на придбання меблів, обладнання, транспортних засобів – у стовідсотковому розмірі, на закупівлю ліцензійного програмного забезпечення – 50, на закупівлю птиці, бджіл, саджанців, товарів і послуг – 70, на оренду обладнання – 30, на оренду земельної ділянки, яка буде використовуватися в комерційних цілях, – 25 відсотків.Людмила Іванівна зазначає, що отримати консультацію та детальне роз’яснення щодо цієї грантової програми можна, звернувшись у кабінет №13 місцевої філії центру зайнятості.Тож, якщо ви учасник бойових дій або дружина чи чоловік воїна, людина з інвалідністю внаслідок війни, і горите ідеєю заснувати власну справу чи прагнете масштабувати свій уже діючий бізнес та шукаєте на це кошти, то можете скористатися грантовими програмами, як це зробив підприємець Михайло Роговенко, адже, як каже чоловік, щоб досягати успіху, потрібно не боятися ризикувати й пробувати робити щось нове.

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