Бельгія виділить Україні 100 млн євро на обслуговування і підтримку F-16

Бельгія виділить Україні 100 млн євро на обслуговування і підтримку F-16
Уряд Бельгії схвалив виділення Україні 100 мільйонів євро військової допомоги на технічне обслуговування та підтримку бойових літаків F-16 в рамках міжнародної коаліції.

Про це повідомляє УНН.

Рада міністрів Бельгії схвалила в п'ятницю військову допомогу Україні в 100 мільйонів євро для обслуговування бойових літаків F-16. Про це на своїй сторінці в Х заявила бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер.

Рада міністрів затвердила 25-й пакет підтримки України: 100 млн євро на утримання та підтримку F-16 в рамках міжнародної коаліції F-16, - йдеться в дописі.

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Теги: Бельгія, Україна, гроші
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