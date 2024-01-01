Бельгія виділить Україні 100 млн євро на обслуговування і підтримку F-16





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Рада міністрів Бельгії схвалила в п'ятницю військову допомогу Україні в 100 мільйонів євро для обслуговування бойових літаків F-16. Про це на своїй сторінці в Х заявила бельгійська міністерка оборони Людивін Дедондер.



Рада міністрів затвердила 25-й пакет підтримки України: 100 млн євро на утримання та підтримку F-16 в рамках міжнародної коаліції F-16, - йдеться в дописі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Бельгії схвалив виділення Україні 100 мільйонів євро військової допомоги на технічне обслуговування та підтримку бойових літаків F-16 в рамках міжнародної коаліції.Про це повідомляє УНН Рада міністрів Бельгії схвалила в п'ятницю військову допомогу Україні в 100 мільйонів євро для обслуговування бойових літаків F-16. Про це на своїй сторінці в Х заявила бельгійська міністерка оборониРада міністрів затвердила 25-й пакет підтримки України: 100 млн євро на утримання та підтримку F-16 в рамках міжнародної коаліції F-16, - йдеться в дописі.

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