Розпилила балончик та била ногами: волинянка через ревнощі побила жінку
Сьогодні, 07:32
На Волині медсестра через ревнощі розпилила балончик в обличчя жінці та нанесла їй тілесні ушкодження, за що отримала 850 гривень штрафу.
Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд, - пише ІА Волинські новини.
На лаві підсудних опинилася уродженка села Шахтарське Іваничівського району Таміла Р., яка працює медсестрою у комунального некомерційному підприємстві «Нововолинська центральна міська лікарня».
З матеріалів справи відомо, що бійка трапилася 25 листопада. Таміла Р. на ґрунті ревнощів розпилила в обличчя потерпілої балончик зі сльозоточивою речовиною та нанесла їй кілька ударів кулаками по обличчю.
Після цього волинянка схопила жінку руками за одяг та волосся і виволокла з веранди у двір, де повалила на купу вугілля і продовжила наносити їй удари руками та ногами. В результаті побиття потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.
Таміла Р. визнала свою вину під час розгляду справи. Суд оштрафував жінку на 850 гривень.
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Відповідний вирок ухвалив Володимир-Волинський міський суд, - пише ІА Волинські новини.
На лаві підсудних опинилася уродженка села Шахтарське Іваничівського району Таміла Р., яка працює медсестрою у комунального некомерційному підприємстві «Нововолинська центральна міська лікарня».
З матеріалів справи відомо, що бійка трапилася 25 листопада. Таміла Р. на ґрунті ревнощів розпилила в обличчя потерпілої балончик зі сльозоточивою речовиною та нанесла їй кілька ударів кулаками по обличчю.
Після цього волинянка схопила жінку руками за одяг та волосся і виволокла з веранди у двір, де повалила на купу вугілля і продовжила наносити їй удари руками та ногами. В результаті побиття потерпіла отримала легкі тілесні ушкодження.
Таміла Р. визнала свою вину під час розгляду справи. Суд оштрафував жінку на 850 гривень.
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Розпилила балончик та била ногами: волинянка через ревнощі побила жінку
Сьогодні, 07:32