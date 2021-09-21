На Волині проведуть техобслуговування газових мереж у 114 будинках





Йдеться про перевірку системи газопостачання у 114 будинках, повідомляє



Технічне обслуговування газових мереж будуть проводити у багатоповерхівках, зокрема в містах Володимир, Нововолинськ, Луцьк, Берестечко, Горохів, Ковель, Рожище, Ківерці, в селищах Турійськ, Дубище, Цумань, Стара Вижівка, а також селах Туличів і Дубечне.



Володимирський район

місто Володимир, Данила Галицького, 17А — 2 квітня;

місто Володимир, Данила Галицького, 8 — 3 квітня;

місто Володимир, Лодомирська, 22 — 11 квітня;

місто Володимир, Лодомирська, 3 — 10 квітня;

місто Володимир, Михайла Драгоманова, 19 — 5 квітня;

місто Володимир, Михайла Драгоманова, 32 — 4 квітня;

місто Володимир, Михайла Драгоманова, 33 — 8 квітня;

місто Володимир, Михайла Драгоманова, 37 — 9 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 1 — 1 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 10 — 2 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 11 — 3 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 12 — 2 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 13 — 4 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 14 — 9 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 15 — 8 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 16 — 9 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 17 — 10 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 18 — 11 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 19 — 15 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 20 — 16 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 22 — 17 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 24 — 18 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 25 — 22 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 26 — 23 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 27 — 24 квітня;

місто Нововолинськ, Героїв АТО, 28 — 25 квітня.



Ковельський район



місто Ковель, Адама Міцкевича, 1 — 2-3 квітня;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 1/А — 1 квітня;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 102 — 8 квітня;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 104 — 9 квітня;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 16А — 4 квітня;

місто Ковель, Адама Міцкевича, 28 — 5 квітня;

місто Ковель, Героїв України, 9 — 10-11 квітня;

місто Ковель, Героїв України, 9А — 15-17 квітня;

місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 1 — 22-24 квітня;

місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 14А — 29-30 квітня;

місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 17 — 25-26 квітня;

місто Ковель, Залізнична, 11 — 18-19 квітня;

село Туличів, Центральна, 10 — 10 квітня;

селище Турійськ, Володимирська, 7 — 15 квітня;

селище Стара Вижівка, Незалежностi, 11 — 11 квітня;

село Дубечне, Промисловий, 12 — 24-26 квітня.



Луцький район



місто Горохів, 750-річчя, 6 — 17 квітня;

місто Горохів, Богдана Хмельницького, 1 — 15 квітня;

місто Горохів, Богдана Хмельницького, 4 — 16 квітня;

селище Дубище, Зелена, 40 — 8 квітня;

селище Дубище, Зелена, 42 — 15 квітня;

місто Рожище, Незалежності, 99А — 28 квітня;

м. Берестечко, Незалежності, 69 — 18 квітня;

місто Луцьк, Вороніхіна, 15 — 25 квітня;

місто Луцьк, Вороніхіна, 15А — 25 квітня;

місто Луцьк, Вороніхіна, 28 — 25 квітня;

місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 1 — 29 квітня;

місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 13 — 29 квітня;

місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 13А — 30 квітня;

місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 15 — 30 квітня;

місто Луцьк, Дубнівська, 12 — 8 квітня;

місто Луцьк, Київський, 1 — 9 квітня;

місто Луцьк, Київський, 3 — 9 квітня;

місто Луцьк, Київський, 5 — 10 квітня;

місто Луцьк, Київський, 7 — 10 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 1 — 11 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 17 — 3 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 19 — 3 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 20 — 1 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 22 — 1 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 23 — 5 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 24 — 2 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 24А — 2 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 25 — 5 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 26 — 2 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 27 — 5 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 28 — 12 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 29 — 4 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 3 — 15 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 3Б — 15 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 31 — 4 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 33 — 4 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 4 — 18 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 4А — 18 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 5 — 15 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 6 — 17 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 6А — 17 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 6Б — 17 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 7 — 16 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 8 — 18 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 9 — 16 квітня;

місто Луцьк, Президента Грушевського, 9А — 16 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 1 — 19 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 13 — 24 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 13А — 24 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 15 — 24 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 2 — 22 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 3 — 19 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 4 — 22 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 6 — 22 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 7 — 23 квітня;

місто Луцьк, Привокзальна, 9 — 23 квітня;

місто Луцьк, Цукрова, 1 — 26 квітня;

місто Луцьк, Цукрова, 2 — 26 квітня;

місто Луцьк, Цукрова, 3 — 26 квітня;

місто Луцьк, Цукрова, 4 — 26 квітня;

місто Луцьк, Цукрова, 5 — 26 квітня;

місто Луцьк, Цукрова, 6 — 26 квітня;

місто Ківерці, Киричука, 4 — 4.04.2024

місто Ківерці, Киричука, 7 — 4.04.2024

місто Ківерці, Клима Савури, 16 — 8 квітня;

селище Цумань, Незалежності, 116А — 11 квітня;

селище Цумань, Незалежності, 118 — 11 квітня;

селище Цумань, Незалежності, 2 — 22 квітня;

селище Цумань, Незалежності, 4 — 22 квітня.



Камінь-Каширський район



місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 30 — 3 квітня;

місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 32 — 4 квітня;

місто Камінь-Каширський, вул. Тараса Шевченка, 36 — 10 квітня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У чотирьох районах на Волині з 1 до 30 квітня фахівці Волинської філії "Газорозподільних мереж України" проведуть технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж.Йдеться про перевірку системи газопостачання у 114 будинках, повідомляє Суспільне , посилаючись на пресцентр обласної філії.Технічне обслуговування газових мереж будуть проводити у багатоповерхівках, зокрема в містах Володимир, Нововолинськ, Луцьк, Берестечко, Горохів, Ковель, Рожище, Ківерці, в селищах Турійськ, Дубище, Цумань, Стара Вижівка, а також селах Туличів і Дубечне.місто Володимир, Данила Галицького, 17А — 2 квітня;місто Володимир, Данила Галицького, 8 — 3 квітня;місто Володимир, Лодомирська, 22 — 11 квітня;місто Володимир, Лодомирська, 3 — 10 квітня;місто Володимир, Михайла Драгоманова, 19 — 5 квітня;місто Володимир, Михайла Драгоманова, 32 — 4 квітня;місто Володимир, Михайла Драгоманова, 33 — 8 квітня;місто Володимир, Михайла Драгоманова, 37 — 9 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 1 — 1 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 10 — 2 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 11 — 3 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 12 — 2 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 13 — 4 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 14 — 9 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 15 — 8 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 16 — 9 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 17 — 10 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 18 — 11 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 19 — 15 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 20 — 16 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 22 — 17 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 24 — 18 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 25 — 22 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 26 — 23 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 27 — 24 квітня;місто Нововолинськ, Героїв АТО, 28 — 25 квітня.місто Ковель, Адама Міцкевича, 1 — 2-3 квітня;місто Ковель, Адама Міцкевича, 1/А — 1 квітня;місто Ковель, Адама Міцкевича, 102 — 8 квітня;місто Ковель, Адама Міцкевича, 104 — 9 квітня;місто Ковель, Адама Міцкевича, 16А — 4 квітня;місто Ковель, Адама Міцкевича, 28 — 5 квітня;місто Ковель, Героїв України, 9 — 10-11 квітня;місто Ковель, Героїв України, 9А — 15-17 квітня;місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 1 — 22-24 квітня;місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 14А — 29-30 квітня;місто Ковель, Гетьмана Скоропадського, 17 — 25-26 квітня;місто Ковель, Залізнична, 11 — 18-19 квітня;село Туличів, Центральна, 10 — 10 квітня;селище Турійськ, Володимирська, 7 — 15 квітня;селище Стара Вижівка, Незалежностi, 11 — 11 квітня;село Дубечне, Промисловий, 12 — 24-26 квітня.місто Горохів, 750-річчя, 6 — 17 квітня;місто Горохів, Богдана Хмельницького, 1 — 15 квітня;місто Горохів, Богдана Хмельницького, 4 — 16 квітня;селище Дубище, Зелена, 40 — 8 квітня;селище Дубище, Зелена, 42 — 15 квітня;місто Рожище, Незалежності, 99А — 28 квітня;м. Берестечко, Незалежності, 69 — 18 квітня;місто Луцьк, Вороніхіна, 15 — 25 квітня;місто Луцьк, Вороніхіна, 15А — 25 квітня;місто Луцьк, Вороніхіна, 28 — 25 квітня;місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 1 — 29 квітня;місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 13 — 29 квітня;місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 13А — 30 квітня;місто Луцьк, Гулака-Артемовського, 15 — 30 квітня;місто Луцьк, Дубнівська, 12 — 8 квітня;місто Луцьк, Київський, 1 — 9 квітня;місто Луцьк, Київський, 3 — 9 квітня;місто Луцьк, Київський, 5 — 10 квітня;місто Луцьк, Київський, 7 — 10 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 1 — 11 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 17 — 3 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 19 — 3 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 20 — 1 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 22 — 1 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 23 — 5 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 24 — 2 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 24А — 2 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 25 — 5 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 26 — 2 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 27 — 5 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 28 — 12 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 29 — 4 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 3 — 15 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 3Б — 15 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 31 — 4 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 33 — 4 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 4 — 18 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 4А — 18 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 5 — 15 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 6 — 17 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 6А — 17 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 6Б — 17 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 7 — 16 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 8 — 18 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 9 — 16 квітня;місто Луцьк, Президента Грушевського, 9А — 16 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 1 — 19 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 13 — 24 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 13А — 24 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 15 — 24 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 2 — 22 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 3 — 19 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 4 — 22 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 6 — 22 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 7 — 23 квітня;місто Луцьк, Привокзальна, 9 — 23 квітня;місто Луцьк, Цукрова, 1 — 26 квітня;місто Луцьк, Цукрова, 2 — 26 квітня;місто Луцьк, Цукрова, 3 — 26 квітня;місто Луцьк, Цукрова, 4 — 26 квітня;місто Луцьк, Цукрова, 5 — 26 квітня;місто Луцьк, Цукрова, 6 — 26 квітня;місто Ківерці, Киричука, 4 — 4.04.2024місто Ківерці, Киричука, 7 — 4.04.2024місто Ківерці, Клима Савури, 16 — 8 квітня;селище Цумань, Незалежності, 116А — 11 квітня;селище Цумань, Незалежності, 118 — 11 квітня;селище Цумань, Незалежності, 2 — 22 квітня;селище Цумань, Незалежності, 4 — 22 квітня.місто Камінь-Каширський, вул. 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