100 мільйонів: громада з Волині вдвічі збільшила обсяг коштів на підтримку ЗСУ

100 мільйонів: громада з Волині вдвічі збільшила обсяг коштів на підтримку ЗСУ
У Боратинській сільській раді вирішили збільшити обсяг коштів на підтримку армії.

Громада виділить для ЗСУ 100 мільйонів гривень. Про це повідомили на сайті Боратинської громади.

29 березня, відбулося чергове пленарне засідання сесії Боратинської сільської ради. З урахуванням внесених змін до бюджету територіальної громади на 2024 рік, загальний обсяг коштів на підтримку Збройних Сил України збільшено з 50 до 100 мільйонів гривень.

Нагадаємо, нещодавно Боратинська громада придбала для потреб ЗСУ техніку на понад два мільйони гривень.

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Теги: Боратин, війна, гроші, ЗСУ
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