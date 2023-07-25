На Волині громада купує 20 дронів для ЗСУ
Сьогодні, 05:12
Боратинська громада Луцького району має намір придбати для потреб військовослужбовців техніку. Для Збройних Сил України планують закупити 20 квадрокоптерів.
Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua, де Боратинська сільська рада оголосила відповідний тендер. Пропозиції учасників приймають до 3 лютого, передає ІА Волинські новини.
Громада планує купити 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 (CP.MA.00000447.02) (або еквівалент).
Очікувана вартість безпілотних літальних апаратів – 1,73 мільйона гривень.
Цю техніку мають поставити до кінця лютого 2024 року.
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Про це йдеться на сайті prozorro.gov.ua, де Боратинська сільська рада оголосила відповідний тендер. Пропозиції учасників приймають до 3 лютого, передає ІА Волинські новини.
Громада планує купити 20 квадрокоптерів DJI Mavic 3 (CP.MA.00000447.02) (або еквівалент).
Очікувана вартість безпілотних літальних апаратів – 1,73 мільйона гривень.
Цю техніку мають поставити до кінця лютого 2024 року.
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