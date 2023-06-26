У Луцькій громаді планують збільшити виплати за корів





Про це стало відомо у понеділок, 29 січня, під час засідання комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає



Члени комісії обговорили внесення змін до рішення Луцької міської ради «Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на виплату дотації власникам особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів». Йдеться про збільшення суми дотації з 200 гривень до 1000 гривень.



«Суть рішення - збільшення суми дотації з 200 гривень до 1 000 гривень на рік на одну наявну худобу, починаючи з 2024 року. Загалом йдеться про 115 корів. Є господарства, у яких підпільно утримують корів, тож вони не є претендентами на нашу дотацію», - зауважив директор департаменту економічної політики Луцької міської ради Борис Смаль.



У Луцькій громаді є 26 господарств, які утримують трьох та більше корів, а це 9% від усіх господарств.



Для отримання дотації власники ОСГ подають старостам старостинських округів такі документи:



-заяву про виплату дотації встановленого зразка;

-копії паспорта громадянина України та документа, що підтверджує місце реєстрації, засвідчені заявником (для власника ОСГ);

-копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової -картки платника податків або копію паспорта з відповідною відміткою (у випадку відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання), засвідчену заявником (для власника ОСГ);

-копії паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до них, засвідчені заявником;

-витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарстві фізичної особи;

-довідку про відкриття рахунку в банку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцькій громаді власникам трьох та більше корів планують збільшити дотації на 800 гривень. Також зростуть суми виплат на часткове здешевлення вартості штучного осіменіння корів та телиць.Про це стало відомо у понеділок, 29 січня, під час засідання комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає ВСН Члени комісії обговорили внесення змін до рішення Луцької міської ради «Про затвердження Порядку надання та використання коштів бюджету Луцької міської територіальної громади на виплату дотації власникам особистих селянських господарств, які утримують три і більше корів». Йдеться про збільшення суми дотації з 200 гривень до 1000 гривень.«Суть рішення - збільшення суми дотації з 200 гривень до 1 000 гривень на рік на одну наявну худобу, починаючи з 2024 року. Загалом йдеться про 115 корів. Є господарства, у яких підпільно утримують корів, тож вони не є претендентами на нашу дотацію», - зауважив директор департаменту економічної політики Луцької міської радиУ Луцькій громаді є 26 господарств, які утримують трьох та більше корів, а це 9% від усіх господарств.Для отримання дотації власники ОСГ подають старостам старостинських округів такі документи:-заяву про виплату дотації встановленого зразка;-копії паспорта громадянина України та документа, що підтверджує місце реєстрації, засвідчені заявником (для власника ОСГ);-копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової -картки платника податків або копію паспорта з відповідною відміткою (у випадку відмови від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків через релігійні переконання), засвідчену заявником (для власника ОСГ);-копії паспортів великої рогатої худоби та ветеринарних карток до них, засвідчені заявником;-витяг з Єдиного державного реєстру тварин, що підтверджує наявність корів в господарстві фізичної особи;-довідку про відкриття рахунку в банку.

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