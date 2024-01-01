Чому у Луцьку нерозчищені дороги: озвучили причину проблеми





Про це йшлося у понеділок, 29 січня, під час засідання комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає



За протиожеледні заходи на території загальноміського користування, яка є комунальною власністю, відповідає Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс». В зв'язку з погіршенням погодних умов кількість скарг на нерозчищені дороги міста зростає. У підприємстві запевняють: якісно виконувати роботи заважає відсутність необхідної кількості та технічний стан відповідної техніки.



«Техніка, якою ми користуємося на сьогоднішній день, - це шість 15-річних або й старіших автомобілів. На таку кількість та протяжність доріг - це дуже мало. В залежності від трафіку, ці автомобілі їздять 4-5 годин і чистять всю проїжджу частину. Ідеально, щоб це робилося від години до двох.



Часто нарікають, чому ми довго розчищуємо дороги, чому ми неякісно це робимо, а все тому що ми не можемо вчасно надати ці послуги. Техніку потрібно оновлювати та збільшувати її кількість у мінімум 3 рази. Тобто треба десь 15-20 машин», - повідомив директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс» Володимир Марценюк.



Один такий автомобіль вартує близько 5 мільйонів гривень: півтора мільйона за вживане авто та 3,5 мільйонів - обладнання для нього. Також лучани неодноразово нарікали на те, що техніка, яка чистить дороги, засипає снігом тротуар. Вихід є, вважає Володимир Марценюк.



«Якщо автомобіль буде їхати повільно, аби не засипати пішохідну частину, він не розчистить якісно проїжджу частину. Також якщо автомобіль не буде їхати достатньо близько до краю проїзджої частини, смуга, якою їздить громадський транспорт, не буде належно розчищена.



Є варіант - вивозити сніг, як робили це колись. Ми так не робимо, тому що немає бюджету для цього. Якщо буде фінансування - ми зможемо організувати роботу, залучити підрядників, аби в місцях вулького тротуару вивозити накопичення снігу», - зауважив Володимир Марценюк.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку скаржаться на нерозчищені дороги та засипані снігом пішохідні доріжки. У підприємстві, що здійснює протиожеледні заходи, розповіли про причини неякісної роботи.Про це йшлося у понеділок, 29 січня, під час засідання комісії Луцької міської ради з питань планування соціально-економічного розвитку, бюджету та фінансів, передає ВСН За протиожеледні заходи на території загальноміського користування, яка є комунальною власністю, відповідає Луцьке спеціальне комунальне автотранспортне підприємство «Луцькспецкомунтранс». В зв'язку з погіршенням погодних умов кількість скарг на нерозчищені дороги міста зростає. У підприємстві запевняють: якісно виконувати роботи заважає відсутність необхідної кількості та технічний стан відповідної техніки.«Техніка, якою ми користуємося на сьогоднішній день, - це шість 15-річних або й старіших автомобілів. На таку кількість та протяжність доріг - це дуже мало. В залежності від трафіку, ці автомобілі їздять 4-5 годин і чистять всю проїжджу частину. Ідеально, щоб це робилося від години до двох.Часто нарікають, чому ми довго розчищуємо дороги, чому ми неякісно це робимо, а все тому що ми не можемо вчасно надати ці послуги. Техніку потрібно оновлювати та збільшувати її кількість у мінімум 3 рази. Тобто треба десь 15-20 машин», - повідомив директор ЛСКАП «Луцькспецкомунтранс»Один такий автомобіль вартує близько 5 мільйонів гривень: півтора мільйона за вживане авто та 3,5 мільйонів - обладнання для нього. Також лучани неодноразово нарікали на те, що техніка, яка чистить дороги, засипає снігом тротуар. Вихід є, вважає Володимир Марценюк.«Якщо автомобіль буде їхати повільно, аби не засипати пішохідну частину, він не розчистить якісно проїжджу частину. Також якщо автомобіль не буде їхати достатньо близько до краю проїзджої частини, смуга, якою їздить громадський транспорт, не буде належно розчищена.Є варіант - вивозити сніг, як робили це колись. Ми так не робимо, тому що немає бюджету для цього. Якщо буде фінансування - ми зможемо організувати роботу, залучити підрядників, аби в місцях вулького тротуару вивозити накопичення снігу», - зауважив Володимир Марценюк.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію