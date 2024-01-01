Усик учетверте став батьком

Усик учетверте став батьком
Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик учетверте став батьком.

Про це повідомив український ведучий Слава Дьомін.

Дружина 37-річного боксера Катерина народила йому донечку. Дівчинка з'явилася на світ в одному з з пологових будинків Києва. Вона важить майже 5 кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Подружжя назвало її Марією.

Дьомін додав, що сини Усика наразі живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його дочка залишилася в Києві з матір'ю.

Зазначимо, що Усик разом із дружиною також виховують доньку Єлизавету і синів Кирила та Михайла.

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Теги: Усик, діти
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