Усик учетверте став батьком

Чемпіон світу за версіями WBO, WBA, IBO та IBF у надважкій вазіучетверте став батьком.Про це повідомив український ведучийДружина 37-річного боксеранародила йому донечку. Дівчинка з'явилася на світ в одному з з пологових будинків Києва. Вона важить майже 5 кілограмів і має 58 сантиметрів зросту. Подружжя назвало її Марією.Дьомін додав, що сини Усика наразі живуть разом зі своєю бабусею за кордоном, а його дочка залишилася в Києві з матір'ю.Зазначимо, що Усик разом із дружиною також виховують донькуі синівта