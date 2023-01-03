Забув де живе: луцькі патрульні допомогли дідусю дістатися дому

Забув де живе: луцькі патрульні допомогли дідусю дістатися дому
У Луцьку патрульні повернули додому дідуся, який загубився в місті.

Про це інформує патрульна поліція Волинської області.

Днями на спецлінію 102 зателефонувала схвильована громадянка та повідомила: щойно до неї підійшов літній чоловік і попросив про допомогу. Останній не пам’ятав, де мешкає й не міг самотужки потрапити додому. Дідусь також не пам’ятав жодної інформації про себе, сказав лише, що має проблеми з пам’яттю.

На місце вирушив екіпаж патрульних. Інспектори встановили особу громадянина та змогли сконтактувати з його онуком.

Невдовзі чоловіка доставили додому й передали родичу.

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Теги: дідусь, поліція
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