На Волині хлопця вдарило струмом, коли він виліз на дах вагону





Як повідомили Інформаційному агентству



Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалий перебуває у свідомості, у нього – 20% глибоких опіків тіла.



Хлопця везуть у міські клінічну лікарню.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Турійську на залізничному вокзалі уразило струмом молодого хлопця.Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, юнак виліз на дах вагону.Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалий перебуває у свідомості, у нього – 20% глибоких опіків тіла.Хлопця везуть у міські клінічну лікарню.

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