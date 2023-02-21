На Волині хлопця вдарило струмом, коли він виліз на дах вагону
Сьогодні, 22:01
У Турійську на залізничному вокзалі уразило струмом молодого хлопця.
Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, юнак виліз на дах вагону.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалий перебуває у свідомості, у нього – 20% глибоких опіків тіла.
Хлопця везуть у міські клінічну лікарню.
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Як повідомили Інформаційному агентству Волинські Новини очевидці, юнак виліз на дах вагону.
Як повідомили в обласному центрі екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, постраждалий перебуває у свідомості, у нього – 20% глибоких опіків тіла.
Хлопця везуть у міські клінічну лікарню.
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