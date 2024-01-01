Вето Угорщини на 50 млрд євро для України: Сіярто зробив заяву

Вето Угорщини на 50 млрд євро для України: Сіярто зробив заяву
Питання 50 мільярдів євро для України від Європейського Союзу має вирішуватися у Брюсселі.

Про це заявив голова МЗС Угорщини Петер Сіярто на брифінгу з українським колегою Дмитром Кулебою та керівником ОП Андрієм Єрмаком, повідомляє Liga.net.

Втім, Сіярто уник прямої відповіді на запитання, чи готова офіційна Угорщина змінити свою позицію з цього питання.

"Щодо розблокування 50 млрд євро для України – це не двостороннє питання. Тому ми це обговорюватимемо не тут, а в Брюсселі", наголосив відповів очільник угорського МЗС.

Разом з тим Сіярто зауважив, що Будапешт офіційно підтримує територіальну цілісність України та готовий надалі допомагати у гуманітарних питаннях. Втім, наголосив угорський дипломат, його країна як і раніше не буде постачати зброю для України.

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Теги: угорщина, вето
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