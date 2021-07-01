Скільки лучан не платять за воду та чи відключатимуть послугу боржникам





Найбільша сума боргу одного споживача — майже 114 тисяч гривень, розповіла Ольга Федоренко.



З її слів, після того, як Кабінетом міністрів України скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який був запроваджений у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, був сформований список боржників.



Скільки лучани боргують за воду



Станом на 1 січня загальна кількість споживачів комунального підприємства "Луцькводоканал" складає 94 845.



Щомісячно працівниками підприємства проводиться аналіз наявної дебіторської заборгованості за термінами її виникнення – до одного, трьох, шістьох та понад 12 місяців.



"При цьому, слід зазначити, що несплата боржниками у відсотковому відношенні до загальної суми заборгованості становить відповідно 28,5 %, 4,8 %, 2,9 % та 37,3 %", — каже Ольга Федоренко.

З її слів, для зменшення заборгованості зі споживачами постійно проводять роз'яснювальні розмови щодо можливості реструктуризації боргу.



Скільки лучан отримали попередження про відключення послуги



Впродовж січня сотня лучан отримали попередження про борг та щодо відключення послуг з водопостачання.



"Боржнику надається термін 30 днів для погашення повної суми боргу або, при неможливості її оплати, укладання договору реструктуризації. Після закінчення цього терміну та при бездіяльності боржника проводиться робота з припинення надання послуг водопостачання", — каже Ольга Федоренко.



З її слів, комунальники можуть відключити квартиру від централізованих мереж водопостачання чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднати труби у водопровідному колодязі чи тампонувати каналізаційний випуск, або ж опломбувати вентиль на врізці водопроводу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Станом на початок січня 18 440 побутових споживачів боргують за послуги з централізованого водопостачання холодної води та централізованого водовідведення на загальну суму близько 47 мільйонів гривень.Найбільша сума боргу одного споживача — майже 114 тисяч гривень, розповіла Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал"З її слів, після того, як Кабінетом міністрів України скасував мораторій на відключення житлово-комунальних послуг, який був запроваджений у 2022 році у зв'язку з повномасштабним вторгненням Росії, був сформований список боржників.Станом на 1 січня загальна кількість споживачів комунального підприємства "Луцькводоканал" складає 94 845.Щомісячно працівниками підприємства проводиться аналіз наявної дебіторської заборгованості за термінами її виникнення – до одного, трьох, шістьох та понад 12 місяців."При цьому, слід зазначити, що несплата боржниками у відсотковому відношенні до загальної суми заборгованості становить відповідно 28,5 %, 4,8 %, 2,9 % та 37,3 %", — каже Ольга Федоренко.З її слів, для зменшення заборгованості зі споживачами постійно проводять роз'яснювальні розмови щодо можливості реструктуризації боргу.Впродовж січня сотня лучан отримали попередження про борг та щодо відключення послуг з водопостачання."Боржнику надається термін 30 днів для погашення повної суми боргу або, при неможливості її оплати, укладання договору реструктуризації. Після закінчення цього терміну та при бездіяльності боржника проводиться робота з припинення надання послуг водопостачання", — каже Ольга Федоренко.З її слів, комунальники можуть відключити квартиру від централізованих мереж водопостачання чи водовідведення в місці врізки в мережу, роз’єднати труби у водопровідному колодязі чи тампонувати каналізаційний випуск, або ж опломбувати вентиль на врізці водопроводу.

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