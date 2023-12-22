У Луцьку триває ремонт аварійних доріг

У Луцьку триває ремонт аварійних доріг
В обласному центрі Волині розпочали ремонт аварійних ділянок доріг, де утворилося за зиму найбільше ям і вибоїн. Роботи виконують чотири бригади за температури повітря вдень до семи градусів морозу.

У пріоритеті — магістральні вулиці й проспекти, де курсує громадський транспорт, повідомили в міській раді Луцька. Через сприятливі погодні умови 29 січня автошляхи латали на вулицях Львівській, Ківерцівській і на проспекті Відродження.

Вибоїни на проблемних ділянках, зазначили в міській раді, латають методом холодного асфальтування: при опадах роботи не виконують.

"Це багатокомпонентний матеріал, який містить дрібнозернистий щебінь, органічні кислоти, пластифікатори, полімери. Набування міцності відбувається в результаті випаровування вуглеводнів при контакті з повітрям, шляхом хімічної реакції", — додали в міськради.

Холодний асфальтобетон та ремонтну карту попередньо розігрівають та ущільнюють за допомогою дорожніх "котів" або вібраційних плит. Одна бригада вдень латає до 30 кубометрів дорожнього полотна.


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Теги: дороги, ремонт
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