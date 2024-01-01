ДЮСШ із Волині перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики

Володимирська ДЮСШ імені Олексія Зінкевича посіла перше місце серед 42 українських спортшкіл за підсумками чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат.Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.Змагання серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження в приміщенні тривали у Києві. Участь у чемпіонаті брали вихованці відділення легкої атлетики ДЮСШ імені Олексія Зінкевича, які окрім Володимир-Волинської громади представляли збірну команду Волинської області.У підсумку змагань в особистому заліку, вихованці тренерівта, показали високі результати і посіли призові місця:– 1 місце (стрибки у висоту, підтвердив норматив відбору на ЧЄ U-18)– 2 місце (семиборство)к – 3 місце (стрибки у висоту).Трішки не вистачило до перемоги, яка посіла 4 місце (п’ятиборство),– 6 місце (семиборство) та– 9 місце (семиборство).У командному заліку ДЮСШ імені Олексія Зінкевича, вперше в історії волинської легкої атлетики, посіла перше місце серед 42 спортивних шкіл України.Щодо команди Волинської області, то вона в командному заліку посіла 4 місце серед 24 збірних команд України, поступившись командам Києва, а також Чернігівській та Київській областям.