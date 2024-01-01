ДЮСШ із Волині перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики

ДЮСШ із Волині перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики
Володимирська ДЮСШ імені Олексія Зінкевича посіла перше місце серед 42 українських спортшкіл за підсумками чемпіонату України з легкої атлетики в приміщенні серед юнаків та дівчат.

Про це у фейсбуці інформує Володимирська міськрада.

Змагання серед юнаків та дівчат 2007-2008 років народження в приміщенні тривали у Києві. Участь у чемпіонаті брали вихованці відділення легкої атлетики ДЮСШ імені Олексія Зінкевича, які окрім Володимир-Волинської громади представляли збірну команду Волинської області.

У підсумку змагань в особистому заліку, вихованці тренерів Віталія Петрука, Олени Петрук, Михайла Захарченка та Валерія Лебедюка, показали високі результати і посіли призові місця:

- Владислав Балакін – 1 місце (стрибки у висоту, підтвердив норматив відбору на ЧЄ U-18)
- Максим Рура – 2 місце (семиборство)
- Володимир Козлюк – 3 місце (стрибки у висоту).

Трішки не вистачило до перемоги Уляні Петрук, яка посіла 4 місце (п’ятиборство), Захар Тимощук – 6 місце (семиборство) та Ален Зейналян – 9 місце (семиборство).

У командному заліку ДЮСШ імені Олексія Зінкевича, вперше в історії волинської легкої атлетики, посіла перше місце серед 42 спортивних шкіл України.

Щодо команди Волинської області, то вона в командному заліку посіла 4 місце серед 24 збірних команд України, поступившись командам Києва, а також Чернігівській та Київській областям.

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Теги: спорт, Волинь
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