Росіянин, який розстріляв двох цивільних на Чернівгівщині, отримав довічне

До довічного позбавлення волі засуджено російського військового, який незаконно утримував трьох цивільних, двох з яких розстріляв.Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури судом в порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).Його засуджено до довічного позбавлення волі.Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил рф, перебуваючи у селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців.Протягом декількох годин вони утримували їх в підвальному приміщенні одного з житлових господарств.Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями країни-агресора, вивів чоловіків з підвалу.Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі ГУНП в Чернігівській області.