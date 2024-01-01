Росіянин, який розстріляв двох цивільних на Чернівгівщині, отримав довічне

Росіянин, який розстріляв двох цивільних на Чернівгівщині, отримав довічне
До довічного позбавлення волі засуджено російського військового, який незаконно утримував трьох цивільних, двох з яких розстріляв.

Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.

За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури судом в порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Його засуджено до довічного позбавлення волі.
Росіянин, який розстріляв двох цивільних на Чернівгівщині, отримав довічне

Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил рф, перебуваючи у селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців.

Протягом декількох годин вони утримували їх в підвальному приміщенні одного з житлових господарств.

Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями країни-агресора, вивів чоловіків з підвалу.

Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.

Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі ГУНП в Чернігівській області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: війна, росія
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині після заміни мотора автівка спалахнула в дорозі та згоріла вщент. ВІДЕО
У школі під Луцьком закривають 10-11 класи: батьки обурені
Люди протестували проти дамби: чому підтоплює будинки в селах на Камінь-Каширщині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
Сьогодні, 20:00
ДЮСШ із Волині перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 19:17
Росіянин, який розстріляв двох цивільних на Чернівгівщині, отримав довічне
Сьогодні, 18:52
Волинський нардеп Ігор Гузь торік заробив майже 650 тисяч, - декларація
Сьогодні, 18:07
Україна виробляє копії «Хамві» і бронетранспортерів М113
Сьогодні, 17:50
Схожі новини
Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова Загинув у танковому бою при спробі рф прорватися до столиці: спогади про Героя з Волині Павла Усова
Сьогодні, 16:43
Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ Російські військові розстріляли українську сім’ю в окупованій Кремінній, – ЗМІ
Сьогодні, 16:00
ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ ФСБ росії завербувала євродепутатку з Латвії, – ЗМІ
Сьогодні, 15:46
Зеленський назвав чисельність української армії Зеленський назвав чисельність української армії
Сьогодні, 12:30
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У Луцьку триває ремонт аварійних доріг
Сьогодні, 20:25
 0
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 30 січня
Сьогодні, 20:00
 0
ДЮСШ із Волині перемогла на чемпіонаті України з легкої атлетики
Сьогодні, 19:17
 0
Росіянин, який розстріляв двох цивільних на Чернівгівщині, отримав довічне
Сьогодні, 18:52
 0
«І ставок, і млинок, і вишневенький садок»: декларація одіозного ексчиновника з Волині
Сьогодні, 18:30
 0
Медіа
відео
1/8