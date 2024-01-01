Росіянин, який розстріляв двох цивільних на Чернівгівщині, отримав довічне
Сьогодні, 18:52
До довічного позбавлення волі засуджено російського військового, який незаконно утримував трьох цивільних, двох з яких розстріляв.
Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури судом в порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Його засуджено до довічного позбавлення волі.
Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил рф, перебуваючи у селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців.
Протягом декількох годин вони утримували їх в підвальному приміщенні одного з житлових господарств.
Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями країни-агресора, вивів чоловіків з підвалу.
Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.
Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі ГУНП в Чернігівській області.
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Про це у телеграмі повідомив Офіс генпрокурора.
За публічного обвинувачення прокурорів Ніжинської окружної прокуратури судом в порядку спеціального судового розгляду визнано винним військовослужбовця рф у порушенні законів і звичаїв війни, поєднаному з умисним вбивством (ч. 2 ст. 28, ч. 1, 2 ст. 438 КК України).
Його засуджено до довічного позбавлення волі.
Установлено, що 1 квітня 2022 року військовослужбовці збройних сил рф, перебуваючи у селі Гайворон Ніжинського району, незаконно позбавили волі трьох місцевих мешканців.
Протягом декількох годин вони утримували їх в підвальному приміщенні одного з житлових господарств.
Потім обвинувачений, за попередньою змовою з іншими військовослужбовцями країни-агресора, вивів чоловіків з підвалу.
Найстаршого з них відпустив, а двох інших відвів до чагарників та розстріляв з автоматичної зброї. Від отриманих травм потерпілі померли на місці події.
Спеціальне досудове розслідування кримінального провадження здійснювали слідчі ГУНП в Чернігівській області.
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