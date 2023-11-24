До скону за ґратами: засудили окупанта, який у спину розстріляв дідусів на Київщині
Сьогодні, 19:19
Російського військового, що розстріляв в спину двох мирних мешканців Київщини, засудили до довічного ув‘язнення.
Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
Потерпілі — 61-річний власник та 68-річний охоронець автосалону. Чоловіки не мали зброї та не брали участі у бойових діях з окупантами.
Камери спостереження зафіксували, як росіянин декілька хвилин розмовляв з ними, після чого нібито відпустив і розстріляв чоловіків у спину.
За матеріалами слідства Нацполіції, потерпілим було завдано пʼятнадцять вогнепальних поранень, що призвели до смерті. Після цього російський військовий разом з іншими загарбниками розграбував автосалон.
Слідчі Головного управління Нацполіції в АР Крим встановили особу вбивці. Це 28-річний уродженець м. Омськ, який проходив службу у 212-му окружному навчальному центрі
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Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.
Потерпілі — 61-річний власник та 68-річний охоронець автосалону. Чоловіки не мали зброї та не брали участі у бойових діях з окупантами.
Камери спостереження зафіксували, як росіянин декілька хвилин розмовляв з ними, після чого нібито відпустив і розстріляв чоловіків у спину.
За матеріалами слідства Нацполіції, потерпілим було завдано пʼятнадцять вогнепальних поранень, що призвели до смерті. Після цього російський військовий разом з іншими загарбниками розграбував автосалон.
Слідчі Головного управління Нацполіції в АР Крим встановили особу вбивці. Це 28-річний уродженець м. Омськ, який проходив службу у 212-му окружному навчальному центрі
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