До скону за ґратами: засудили окупанта, який у спину розстріляв дідусів на Київщині

Російського військового, що розстріляв в спину двох мирних мешканців Київщини, засудили до довічного ув‘язнення.Про це повідомляє Нацполіція в телеграмі.Потерпілі — 61-річний власник та 68-річний охоронець автосалону. Чоловіки не мали зброї та не брали участі у бойових діях з окупантами.Камери спостереження зафіксували, як росіянин декілька хвилин розмовляв з ними, після чого нібито відпустив і розстріляв чоловіків у спину.За матеріалами слідства Нацполіції, потерпілим було завдано пʼятнадцять вогнепальних поранень, що призвели до смерті. Після цього російський військовий разом з іншими загарбниками розграбував автосалон.Слідчі Головного управління Нацполіції в АР Крим встановили особу вбивці. Це 28-річний уродженець м. Омськ, який проходив службу у 212-му окружному навчальному центрі