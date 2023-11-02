«Старий Луцьк» поступився «Дніпру»





Якщо у першій половині лучанам вдавалося бути у грі, то другу вони просто провалили, про що й свідчить фінальний рахунок гри 39:76, - повідомляє



Однак початок протистояння був рівним: капітан лучан Коцько відкрив рахунок, а загалом команди обмінювалися очками. Лише після екватора першої чверті «Дніпро» потихеньку почав відриватися від луцької команди: взнаки давалася перевага у зрості. В підсумку дніпряни перемогли у десятихвилинці з доволі комфортним рахунком – 9:18.



На початку другої чверті команда з Дніпра здійснила ривок 7:2 та зробила перевагу ще комфортнішою – у 14 очок. Але лучани перед рідними вболівальниками не збиралися так просто відпускати лідера чемпіонату, бодай у цій десятихвилинці, та зуміли скоротити відставання до -10.



Після половини чверті Томас ефектним данком завів публіку та партнерів по команді, за ним у відриві закинув Коцько, а Прозапас влучив «трьоху». Такі атакувальні потуги дозволили «Старому Луцьку» наблизитися на -5 – 24:29. Однак далі здалеку полетіло у дніпрян: з-за дуги закинули Дубоненко та Закурдаєв. Таким чином на велику перерву команди пішли за лідерства «Дніпра» – 26:35.



На старті третьої чверті було враження, що луцькі баскетболісти просто не вийшли з роздягальні. «Дніпро» здійснив ривок 9:0, внаслідок чого головний тренер лучан Дмитро Чайковський взяв тайм-аут. Однак це не надто вплинуло на гру – дніпряни продовжили набирати свої очки. А лучани за цілу чверть спромоглися закинути лише 3 бали. Тож перед фінальною десятихвилинкою «Дніпро» мав солідну перевагу – 29:54.



Було зрозуміло, що в останній чверті боротьби не буде. Так і сталося: дніпряни зробили і без того впевнений відрив ще комфортнішим та святкували переконливу перемогу – 39:76.



Капітан «Старого Луцька» Володимир Коцько став найрезультативнішим у складі своєї команди, закинувши 10 очок. Завтра «Старий Луцьк» зіграє другу гру домашнього баблу проти «Кривбасу».

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