Як працює терцентр соціального обслуговування у Луцьку. ВІДЕО





Як розповіла Галина Шатецька, для чоловіків і жінок є дві окремо обладнані кімнати, і пункт обігріву може прийняти 14 людей.



53-річний мешканець пункту обігріву Віталій Косинський зазначив, що прийшов сюди вперше. Каже: у холодну пору немає місця для ночівлі.



"Шахраї розвели, давно це вже було. — А до цього часу як було? — Так, по під’їздах. Можна вдень посидіти, пральня є, помитися можна, годують, на обід зараз піду. В мене з суглобами проблеми є", — говорить лучанин.



У приміщенні терцентру, що поруч із модульним будинком, можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг та поїсти.



Зі слів працівниці їдальні Юлії Прахтики, щодня готують обід на сотню людей: "Сьогодні на перше червоний борщ, гречка з шніцелем, чай з печивом. Коли риба, коли м’ясне, коли пиріжки смажені. Хтось бере в баночки, хтось сідає за стіл".



42-річна лучанка Сніжана Романчук приходить у терцентр декілька разів на рік. З її слів, інколи приходить харчуватися, готують тут смачно.



"Я є інвалід дитинства, в мене малозабезпечена сім’я і я одна з дитиною. Сюди приходжу трохи харчуватися, я не така є заможня. От заточити ножі в них можна, підшити шторки, я такими послугами користувалася і пообідати", — каже жінка.



Керівниця терцентру соціального обслуговування Галина Шатецька зазначила, що модульний будинок запрацював з листопада минулого року. З настанням холодів, з її слів, прихисток тут знаходили 10 людей.



"Практично одиниці, які дійсно є безхатьками, є мешканцями нашої громади, а решту можуть бути з інших громад, з інших областей. Оскільки зима, то приймаємо. Якщо людина в нетверезому стані, то ми в модуль не будемо пускати", — каже директорка закладу.



У терцентрі соціального обслуговування зараз триває ремонт відділення денного перебування для людей на кріслах колісних.



Як додала директорка Луцького терцентру соціального обслуговування, працівники опікуються 3,5 тисячами одиноких людей, пенсіонерів та тих, хто опинився в скруті.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На території Луцького терцентру соціального обслуговування в модульному будинку для людей без постійного місця проживання на станом на 12 січня проживають восьмеро людей: семеро чоловіків та одна жінка.Як розповіла Суспільному директорка терцентру, для чоловіків і жінок є дві окремо обладнані кімнати, і пункт обігріву може прийняти 14 людей.53-річний мешканець пункту обігріву Віталій Косинський зазначив, що прийшов сюди вперше. Каже: у холодну пору немає місця для ночівлі."Шахраї розвели, давно це вже було. — А до цього часу як було? — Так, по під’їздах. Можна вдень посидіти, пральня є, помитися можна, годують, на обід зараз піду. В мене з суглобами проблеми є", — говорить лучанин.У приміщенні терцентру, що поруч із модульним будинком, можна зігрітися, прийняти душ, взяти теплий одяг та поїсти.Зі слів працівниці їдальні Юлії Прахтики, щодня готують обід на сотню людей: "Сьогодні на перше червоний борщ, гречка з шніцелем, чай з печивом. Коли риба, коли м’ясне, коли пиріжки смажені. Хтось бере в баночки, хтось сідає за стіл".42-річна лучанка Сніжана Романчук приходить у терцентр декілька разів на рік. З її слів, інколи приходить харчуватися, готують тут смачно."Я є інвалід дитинства, в мене малозабезпечена сім’я і я одна з дитиною. Сюди приходжу трохи харчуватися, я не така є заможня. От заточити ножі в них можна, підшити шторки, я такими послугами користувалася і пообідати", — каже жінка.Керівниця терцентру соціального обслуговування Галина Шатецька зазначила, що модульний будинок запрацював з листопада минулого року. З настанням холодів, з її слів, прихисток тут знаходили 10 людей."Практично одиниці, які дійсно є безхатьками, є мешканцями нашої громади, а решту можуть бути з інших громад, з інших областей. Оскільки зима, то приймаємо. Якщо людина в нетверезому стані, то ми в модуль не будемо пускати", — каже директорка закладу.У терцентрі соціального обслуговування зараз триває ремонт відділення денного перебування для людей на кріслах колісних.Як додала директорка Луцького терцентру соціального обслуговування, працівники опікуються 3,5 тисячами одиноких людей, пенсіонерів та тих, хто опинився в скруті.

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