За добу у Луцьку до травмпункту потрапили 13 містян. ВІДЕО





Про це



"Звертається у травмпункт з різного роду травм, як побутових, так і виробничих, аварій, зв’язаних із погодніми умовами. Буває від 10 до 20 звернень на день", — зазначила завідувачка.



Лучанин Олександр прийшов у травмпункт зранку, 12 січня. Чоловік надворі впав і травмував ногу.



"Випадково, перший раз у житті ногу підвернув. З донькою на гірці, послизнувся і впав. Є місця, де слизько на вулиці, а є де посипають. Не завжди і не всюди посипано", — говорить пацієнт.



Що про стан доріг і тротуарів кажуть комунальники



За коментарем суспільне звернулося до керівника департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради. зі слів Миколи Осіюка, місто заготовило по 1,5 тисячі тонн щебенево-соляної і піщано-соляної суміші.



"Працює в місті майже 12 одиниць техніки. Тротуари знаходяться в доброму стані. Там де може проїхати техніка, двірники виходять на пішохідні доріжки, зупинки, переходи", — сказав посадовець.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За минулу добу, 11 січня, в травмпункт медоб’єднання Луцької міської тергромади звернулися 13 пацієнтів, які травмувалися на вулиці.Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Неля Федорчук. З її слів, переважно люди звертаються із травмами рук і ніг."Звертається у травмпункт з різного роду травм, як побутових, так і виробничих, аварій, зв’язаних із погодніми умовами. Буває від 10 до 20 звернень на день", — зазначила завідувачка.Лучанин Олександр прийшов у травмпункт зранку, 12 січня. Чоловік надворі впав і травмував ногу."Випадково, перший раз у житті ногу підвернув. З донькою на гірці, послизнувся і впав. Є місця, де слизько на вулиці, а є де посипають. Не завжди і не всюди посипано", — говорить пацієнт.За коментарем суспільне звернулося до керівника департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради. зі слів, місто заготовило по 1,5 тисячі тонн щебенево-соляної і піщано-соляної суміші."Працює в місті майже 12 одиниць техніки. Тротуари знаходяться в доброму стані. Там де може проїхати техніка, двірники виходять на пішохідні доріжки, зупинки, переходи", — сказав посадовець.

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