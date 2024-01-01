За добу у Луцьку до травмпункту потрапили 13 містян. ВІДЕО

За добу у Луцьку до травмпункту потрапили 13 містян. ВІДЕО
За минулу добу, 11 січня, в травмпункт медоб’єднання Луцької міської тергромади звернулися 13 пацієнтів, які травмувалися на вулиці.

Про це Суспільному розповіла завідувачка відділення Неля Федорчук. З її слів, переважно люди звертаються із травмами рук і ніг.

"Звертається у травмпункт з різного роду травм, як побутових, так і виробничих, аварій, зв’язаних із погодніми умовами. Буває від 10 до 20 звернень на день", — зазначила завідувачка.

Лучанин Олександр прийшов у травмпункт зранку, 12 січня. Чоловік надворі впав і травмував ногу.

"Випадково, перший раз у житті ногу підвернув. З донькою на гірці, послизнувся і впав. Є місця, де слизько на вулиці, а є де посипають. Не завжди і не всюди посипано", — говорить пацієнт.

Що про стан доріг і тротуарів кажуть комунальники

За коментарем суспільне звернулося до керівника департаменту житлово-комунального господарства Луцької міськради. зі слів Миколи Осіюка, місто заготовило по 1,5 тисячі тонн щебенево-соляної і піщано-соляної суміші.

"Працює в місті майже 12 одиниць техніки. Тротуари знаходяться в доброму стані. Там де може проїхати техніка, двірники виходять на пішохідні доріжки, зупинки, переходи", — сказав посадовець.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, Луцьк, лікарня, травмпункт, погода, ожеледиця
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині збирають упаковки від дитячих пюре та соусів для виготовлення хімічних грілок військовим
Або квиток, або 30 гривень: за перебування в залі очікування луцької автостанції беруть гроші
«Не вмію їздити на механіці»: за містом водій таксі Bolt висадив трьох пасажирів серед дороги
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло людини
Сьогодні, 22:49
На Волині врятували птаха, який потрапив у браконьєрські сітки
Сьогодні, 22:39
За добу у Луцьку до травмпункту потрапили 13 містян. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
Як працює терцентр соціального обслуговування у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
«Старий Луцьк» поступився «Дніпру»
Сьогодні, 20:35
Схожі новини
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 13 січня
Сьогодні, 20:00
Синоптики попереджають волинян про хуртовини та сильний вітер Синоптики попереджають волинян про хуртовини та сильний вітер
Сьогодні, 13:58
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 12 січня
11 січень, 20:00
Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 10 січня
09 січень, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Сомалі в полон потрапили 4 українців, які були в гелікоптері ООН
Сьогодні, 23:17
 0
На Волині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло людини
Сьогодні, 22:49
 0
На Волині врятували птаха, який потрапив у браконьєрські сітки
Сьогодні, 22:39
 0
За добу у Луцьку до травмпункту потрапили 13 містян. ВІДЕО
Сьогодні, 21:57
 0
Як працює терцентр соціального обслуговування у Луцьку. ВІДЕО
Сьогодні, 21:16
 0
Медіа
відео
1/8