На Волині врятували птаха, який потрапив у браконьєрські сітки
Сьогодні, 22:39
На Волині інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області під час перевірки водойм виявили на птаха, який заплутався у браконьєрських сітках.
Про це йдеться у повідомленні на сторінці екологів.
5 січня інспектором з ОНПС Волинської області під час обстеження водних об’єктів Локачинської ТГ, поблизу села Хорів було виявлено і вилучено з води безгосподарську сітку, в якій знаходився птах. Пернатого визволили та випустили у природне середовище.
10 січня державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища спільно з громадським інспектором здійснили у Луцькому районі обстеження річки Стир. Поблизу села Куликовичі було виявлено та вилучено з води дві безгосподарні рибальські сітки. Виявлені водні живі біоресурси були випущені назад у природне середовище існування.
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Про це йдеться у повідомленні на сторінці екологів.
5 січня інспектором з ОНПС Волинської області під час обстеження водних об’єктів Локачинської ТГ, поблизу села Хорів було виявлено і вилучено з води безгосподарську сітку, в якій знаходився птах. Пернатого визволили та випустили у природне середовище.
10 січня державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища спільно з громадським інспектором здійснили у Луцькому районі обстеження річки Стир. Поблизу села Куликовичі було виявлено та вилучено з води дві безгосподарні рибальські сітки. Виявлені водні живі біоресурси були випущені назад у природне середовище існування.
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