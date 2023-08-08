На Волині врятували птаха, який потрапив у браконьєрські сітки

На Волині інспектори Державної екологічної інспекції у Волинській області під час перевірки водойм виявили на птаха, який заплутався у браконьєрських сітках.Про це йдеться у повідомленні на сторінці екологів.5 січня інспектором з ОНПС Волинської області під час обстеження водних об’єктів Локачинської ТГ, поблизу села Хорів було виявлено і вилучено з води безгосподарську сітку, в якій знаходився птах. Пернатого визволили та випустили у природне середовище.10 січня державний інспектор з охорони навколишнього природного середовища спільно з громадським інспектором здійснили у Луцькому районі обстеження річки Стир. Поблизу села Куликовичі було виявлено та вилучено з води дві безгосподарні рибальські сітки. Виявлені водні живі біоресурси були випущені назад у природне середовище існування.