В Сомалі в полон потрапили 4 українців, які були в гелікоптері ООН

В Сомалі в полон потрапили 4 українців, які були в гелікоптері ООН
Міністерство закордонних справ України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.

Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, - пише "Кореспондент".

"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом з українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", - розповів він.

За словами речника, посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.

"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави", - додав Ніколенко.

Раніше повідомлялося, що бойовики сомалійського угруповування Аш-Шабааб захопили вертоліт ООН, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням.

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Теги: Сомалі, полон, українці
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