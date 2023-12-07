В Сомалі в полон потрапили 4 українців, які були в гелікоптері ООН
Сьогодні, 23:17
Міністерство закордонних справ України підтверджує захоплення чотирьох українців на території Сомалі, підконтрольній антиурядовим силам.
Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, - пише "Кореспондент".
"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом з українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", - розповів він.
За словами речника, посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.
"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави", - додав Ніколенко.
Раніше повідомлялося, що бойовики сомалійського угруповування Аш-Шабааб захопили вертоліт ООН, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням.
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Про це повідомив речник МЗС Олег Ніколенко, - пише "Кореспондент".
"Наші громадяни були членами екіпажу гелікоптера Місії ООН в Сомалі, який зазнав аварії. Їхні особи встановлені. Разом з українцями на борту були також п‘ятеро іноземців", - розповів він.
За словами речника, посольство України в Кенії та постійне представництво України при ООН в Нью-Йорку вже отримали термінові доручення МЗС України вжити необхідних заходів.
"З’ясовуємо всі деталі аварії та захоплення, стан українців, встановлюємо звʼязок із компанією-власником гелікоптера задля координації дій. Тримаємо цю ситуацію на особливому контролі разом з іншими причетними відомствами нашої держави", - додав Ніколенко.
Раніше повідомлялося, що бойовики сомалійського угруповування Аш-Шабааб захопили вертоліт ООН, коли він здійснив вимушену посадку в районі, контрольованому ісламістським угрупуванням.
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