13 січня на Волині: гортаючи календар
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Сьогодні день народження в письменниці Ольги Ляснюк (на фото).
Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.
Вітаємо з цим святом!
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.
13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки й техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.
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Також особисте свято відзначає колишній начальник управління Держгеокадастру у Волинській області Василь Василенко.
Вітаємо з цим святом!
Бажаємо міцного здоров’я, радості від життя та нових звершень.
13 січня 2012 року помер доктор фізико-математичних наук, заслужений діяч науки й техніки України, голова спеціалізованої вченої ради із захисту докторських дисертацій, професор кафедри фізики твердого тіла та інформаційно-вимірювальних технологій СНУ імені Лесі Українки Георгій Давидюк.
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