Повітря у Луцьку перевірили на забрудненість

Повітря у Луцьку перевірили на забрудненість
В обласному центрі Волині перевірили рівень забруднення атмосферного повітря.

Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.

Цього тижня перевищення гранично допустимих разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось, окрім по фенолу- 11.01 і 12.01 по вул. Шопена у вечірній час та 11.01- по вул. Рівненській о 1год. ночі та 7 год. ранку.

Лабораторія Волинського обласного центру з гідрометеорології щоденно досліджує якість атмосферного повітря у м.Луцьку. Загальна кількість хімічних сполук, що контролюється регулярно, становить 8.

Проби повітря відбираються чотири рази на добу на трьох стаціонарних постах, що знаходяться по вулицях Рівненській, Шопена та Конякіна.

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Теги: Волинь, Луцьк, повітря
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