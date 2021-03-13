Повітря у Луцьку перевірили на забрудненість

В обласному центрі Волині перевірили рівень забруднення атмосферного повітря.Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.Цього тижня перевищення гранично допустимих разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось, окрім по фенолу- 11.01 і 12.01 по вул. Шопена у вечірній час та 11.01- по вул. Рівненській о 1год. ночі та 7 год. ранку.Лабораторія Волинського обласного центру з гідрометеорології щоденно досліджує якість атмосферного повітря у м.Луцьку. Загальна кількість хімічних сполук, що контролюється регулярно, становить 8.Проби повітря відбираються чотири рази на добу на трьох стаціонарних постах, що знаходяться по вулицях Рівненській, Шопена та Конякіна.