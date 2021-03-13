Повітря у Луцьку перевірили на забрудненість
Сьогодні, 02:17
В обласному центрі Волині перевірили рівень забруднення атмосферного повітря.
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Цього тижня перевищення гранично допустимих разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось, окрім по фенолу- 11.01 і 12.01 по вул. Шопена у вечірній час та 11.01- по вул. Рівненській о 1год. ночі та 7 год. ранку.
Лабораторія Волинського обласного центру з гідрометеорології щоденно досліджує якість атмосферного повітря у м.Луцьку. Загальна кількість хімічних сполук, що контролюється регулярно, становить 8.
Проби повітря відбираються чотири рази на добу на трьох стаціонарних постах, що знаходяться по вулицях Рівненській, Шопена та Конякіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляють на сторінці Волинського обласного центру з гідрометеорології.
Цього тижня перевищення гранично допустимих разових концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі не спостерігалось, окрім по фенолу- 11.01 і 12.01 по вул. Шопена у вечірній час та 11.01- по вул. Рівненській о 1год. ночі та 7 год. ранку.
Лабораторія Волинського обласного центру з гідрометеорології щоденно досліджує якість атмосферного повітря у м.Луцьку. Загальна кількість хімічних сполук, що контролюється регулярно, становить 8.
Проби повітря відбираються чотири рази на добу на трьох стаціонарних постах, що знаходяться по вулицях Рівненській, Шопена та Конякіна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Повітря у Луцьку перевірили на забрудненість
Сьогодні, 02:17
В Україні по-новому оформлюватимуть пачки з цигарками
Сьогодні, 01:15
13 січня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
В Сомалі в полон потрапили 4 українців, які були в гелікоптері ООН
12 січень, 23:17
На Волині під час гасіння пожежі в будинку знайшли тіло людини
12 січень, 22:49