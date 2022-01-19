Облила чаєм, ображала і виганяла з дому: волинянку судили за насильство над сестрою

Облила чаєм, ображала і виганяла з дому: волинянку судили за насильство над сестрою
В Іваничах судили жительку громади, яка облаяла та виганяла зі спільного будинку свою сестру. За вчинення домашнього насильства жінці доведеться сплатити штраф.

7-го листопада 2023 року близько 15:00 жінка, яка працює в ТзОВ “ХАН-ЕЛЕКТРОБАУ Україна”, вчинила домашнє насильство психологічного характеру відносно своєї сестри. Вона ображала її словесно та виганяла зі спільного місця проживання. Про це йдеться у постанові Іваничівського районного суду, - пише БУГ.

Відтак проти мешканки Іваничівської громади порушили адміністративне провадження за ч. 1 ст. 173-2 КУпАП (Вчинення домашнього насильства).

У суді жінка запевнила, що щиро розкаялася, зізналася у скоєному, зокрема розповіла, що того дня посварилась із сестрою через порядок в будинку й визнала, що облила Юлію чаєм та обзивала нецензурною лайкою.

Суд визнав жінку винною та призначив їй покарання у виді штрафу в розмірі 170 гривень. Також вона сплатить в дохід держави 537 гривень судового збору.

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Теги: Волинь, суд, Іваничі
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